Суд рассмотрит жалобу на приговор объявленной иноагентом Татьяне Лазаревой

Апелляционный военный суд 15 апреля рассмотрит жалобу телеведущей Татьяны Лазаревой (признана иноагентом), которую в декабре заочно приговорили к 6,5 года лишения свободы. Об этом написано на сайте суда. Заседание состоится в 10:00 мск.

Татьяне Лазаревой (признана иноагентом) дали срок по обвинению в том, что она публично оправдывала терроризм. Процесс по ее делу уложился в один день. Сторона обвинения утверждала, что в одном из интервью она одобрительно высказывалась об ударах ВСУ беспилотниками по российским городам. Адвокат просил оправдать подзащитную. Он заявлял, что в словах телеведущей не было состава преступления. После заседания адвокат телеведущей сообщил «Ъ», что собирается обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Татьяна Лазарева (признана иноагентом) находится не в России: она уехала в Испанию после начала военных действий на Украине. Ее внесли в реестр иноагентов в 2022 году. В мае прошлого года МВД объявило телеведущую в розыск, в июле суд заочно ее арестовал.

Подробности — в материале «Ъ» «Срок за интервью».