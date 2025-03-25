ХК «Сочи» расторг контракт со своим главным тренером Зубовым

Хоккейный клуб «Сочи» объявил об уходе Сергея Зубова с поста главного тренера команды. Решение принято по инициативе клуба, сообщает пресс-служба «Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Зубов

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Сергей Зубов

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Контракт с Сергеем Зубовым расторгнут из-за неудовлетворительных результатов команды во время сезона-2024/2025. Так, клуб занял последнее место в конференции «Запад» и потерял шансы на выход в плей-офф за месяц до конца регулярного чемпионата. По набранным очкам команда показала результат хуже, чем в предыдущем сезоне, отмечается в пресс-релизе. Клуб поблагодарил Сергея Зубова за работу и пожелал успехов в дальнейшей тренерской деятельности.

По итогам матча 24 марта ХК «Сочи» в рамках 68-тура КХЛ со счетом 2:6 уступил на своем льду минскому «Динамо». Ранее, 21 марта, «Сочи» проиграл в Москве «Спартаку» со счетом 1:3.