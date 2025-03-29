Рок, классика и театры

В апреле жителей и гостей Воронежа ждет целый ряд культурных мероприятий. Классическая музыка, драйвовые рок и поп-концерты на больших и малых городских концертных площадках, стендап-шоу и театральные премьеры для детей и взрослых — словом, мероприятия на любой вкус.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«Журавленок и молнии» (12+)

Воронежский театр кукол // 1 апреля 18:00

В Воронежском театре кукол имени В.А. Вольховского начались показы спектакля «Журавленок и молнии», премьера которого состоялась в марте. Постановка по одноименному роману советского и российского детского писателя Владислава Крапивина для режиссера Екатерины Ложкиной-Белевич из санкт-петербургского Большого театра кукол стала первой работой на сцене воронежского кукольного театра. Героям-детям приходится столкнуться с проблемами совсем не детскими: как пережить смерть, отвержение, насилие, предательство со стороны самых близких людей — и не только не пасть духом, но и остаться верными себе.

«Волшебная книга Василисы» (6+)

Театр юного зрителя // 2, 18 апреля 18:00, 26 апреля 13:00, 15:00

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В Воронежском государственном театре юного зрителя имени С.Я. Маршака начались показы спектакля «Волшебная книга Василисы» (премьера состоялась в марте) по одноименному произведению Игоря Колмакова. Это сказочная история в стихах о приключениях в волшебном лесу троих друзей — Вити, Маши и Коли, которым приходится столкнуться с соблазном получить всемогущество, платой за которое должна стать их дружба. В основе сюжета — столкновение книги и гаджета, реального и виртуального.

«Шутники» (18+)

Воронежский камерный театр // 3 апреля 19:00, 20 апреля 18:00

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новая постановка воронежского Камерного театра «Шутники» — об изломах души человеческой, о поиске любви в мире, где все продается и покупается, говорят в самом театре. Режиссер Екатерина Половцева исследует тему зависимости современного человека от социального статуса, денег, комфорта и от того впечатления, которое он производит в обществе. «Анализируя амбивалентную природу шутовства и его варианты, от комического до циничного, Екатерина Половцева выводит своих шутников на своеобразный ринг, где каждый раунд становится борьбой за человеческое в человеке, за любовь»,— говорится в аннотации к спектаклю. Премьера состоялась 8 марта.

«Таймсквер» (16+)

Клуб 12 // 4 апреля 20:00

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вот уже более десяти лет группа «Таймсквер» совмещает в своем творчестве слабо совместимые вещи: альтернативу и лирику. Они экспериментируют и чередуют тяжелые метал-композиции и лирические рок-баллады, иногда добавляя даже поп или этно-мотивы. «Таймсквер» много гастролируют, в разные годы принимали участие в российских фестивалях «Дикая Мята», «Нашествие», «Улетай», «Чернозем» и других. «Самая душевная металл-группа едет учащать твой пульс. Ламповая атмосфера и драйв, глубина и беззаботность, лирика и рваные нервы. Все это в новой концертной программе “Таймсквер”»,— обещает лидер коллектива Кирилл Бабиев.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Василий Степанов (12+)

Воронежская филармония // 11 апреля 19:00, 12 апреля 18:00

Известный виолончелист Василий Степанов окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, проходил стажировку в мадридской Высшей школе музыки королевы Софии. Обладатель множества регалий — лауреат международных конкурсов им. Е. А. Мравинского, «Рижские классические струнные», Всероссийского музыкального конкурса и не только. Принимал участие в записи музыки Кузьмы Бодрова к кинофильмам «Собибор» Константина Хабенского, «Братство» Павла Лунгина, «Однажды в пустыне» Андрея Кравчука. Концерт Бодрова Василий Степанов и исполнит на концерте в воронежской филармонии вместе с воронежским академическим симфоническим оркестром. Также в программе фа-мажорная симфония №6 Людвига ван Бетховена.

Павел Воля (18+)

МТС Live Холл // 11 апреля 19:00

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Павел Воля — пожалуй, один из самых известных и дерзких комиков России. Его проекты на телевидении выходят в прайм-тайм, видео с его стендапом набирают десятки миллионов просмотров, а билеты на выступления раскупаются задолго до концерта. Павел шутит смело, ярко, смешно и понятно. Организаторы обещают, что на выступлении воронежцы услышат от стендапера только новые шутки.

«Анимация» (16+)

Клуб 12 // 11 апреля 20:00

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Драйвово, дерзко и в самом электрическом звучании — рок-группа «Анимация» вместе со своим лидером Константином Кулясовым представят в Воронеже юбилейную программу «Хиты, проверенные временем». Коллективу исполняется 25 лет, и организаторы обещают, что на концерте прозвучат главные хиты: «Родина», «Монолог», «Дневник», «Спички», «Журавли», «Красиво», «Ванька» и не только. «От себя могу сказать только одно: если вы еще ни разу не были на наших концертах, это вы зря»,— говорит о выступлениях своего коллектива сам Константин Кулясов.

«Моя Мишель» (12+)

МТС Live Холл // 12 апреля 18:00

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Знала ли основательница группы Таня Ткачук из далекого Благовещенска, где начались когда-то ее первые выступления, что спустя несколько лет будет колесить с концертами по всей стране? Перебравшись в Москву, выступая на фестивалях и самых разных площадках обеих столиц, группа постепенно завоевала любовь зрителя, и теперь приобрела общероссийскую известность. Вдохновляясь поп-музыкой 1990-х и 2000-ных, коллекти не обращается к штампам и избитым мотивам, удачно сочетая синти-поп и поп-рок, вырабатывая собственный оригинальный стиль.

«Кирпичи» (16+)

Клуб 12 // 17 апреля 20:00

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ

Петербургская группа «Кирпичи» едет в большой тур с программой «XXX лет». Адепты старой школы хип-хопа и хардкора сейчас находятся в идеальной творческой форме, уверяют организаторы концерта, и специально для юбилейных концертов подготовили не просто программу из лучших треков, а увлекательный экскурс в разные исторические эпохи коллектива — от диких девяностых до брюзжащих двадцатых. Зрителей ждут творческая бескомпромиссность, яркая артистичность и мощная музыкальная энергия.

The Hatters (16+)

МТС Live Холл // 19 апреля 20:00

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

The Hatters олицетворяют новую волну российской рок-музыки. Коллектив был основан в 2016 году в Санкт-Петербурге и очень быстро занял лидирующие позиции на отечественной сцене. Музыканты уже провели несколько успешных туров по стране, сыграли аншлаговые концерты на крупных площадках Москвы и Петербурга, а также выступили хэдлайнерами главных фестивалей России, среди которых VK Fest, «Дикая мята», «Нашествие», «Алые паруса», Park live и многие другие. «Сформировав свой уникальный стиль, The Hatters не боятся экспериментировать и удивлять. Возможно, именно поэтому их клипы собирают миллионы просмотров, композиции бьют рекорды на стриминговых сервисах, а каждый свежий релиз становится ярким и долгожданным событием»,— говорят о коллективе организаторы.

Симфония «Земля» (6+)

Воронежский концертный зал // 22 апреля 19:00

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Земля» является третьим произведением Петра Дранги в рамках музыкального цикла «Энергии мира». В аннотации она описывается так: «Симфония состоит из пяти частей: первая — сонатное “Аллегро”, представляющее основные темы. Вторая — “Адажио”, с хором и колоколами, рассказывает об истоках Русской земли и ее метаморфозах. Третья — “Скерцо”, основанное на энергетике семи камней России, передает мощь природы. Четвертая — “Экзерсис”, включает этнические инструменты, такие как владимирские рожки и аккордеон Петра Дранги. Пятая — “Финал” для оркестра, хора и этнических инструментов, является монументальным завершением, отражающим жизнь Земли во всех ее проявлениях». В концерте также примут участие Игорь Гордин и Александра Ребенок — они прочтут прологи, солистом выступит сам Петр Дранга.

«25/17» (16+)

МТС Live Холл // 25 апреля 19:00

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Альбому «Русский подорожник» группы «25/17» исполнилось десять лет, и группа отметит этот юбилей в том числе и в Воронеже — большим концертом. По мнению критиков, «Русский подорожник» — одна из лучших пластинок группы. «Именно здесь так отчетливо усилилось роковое звучание, закрепились народные мотивы, которые и сегодня так важны в их треках. Честные, прямые, близкие тексты, лирические или брутальные, задумчивые или жесткие — они не оставят равнодушными даже тех, кто далек от этого жанра»,— обещают организаторы.

Евгений Гришковец (16+)

Воронежский концертный зал // 27 апреля 10:00, 11:30, 15:00

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Во многих культурах страх воспринимается как нечто постыдное, то, что нужно постоянно преодолевать. Новый спектакль Евгения Гришковца «Когда я боюсь» — о том, как разрешить себе бояться и перестать стыдиться своих страхов за семью или за работу. Каждый мог однажды чего-то бояться — опоздать или выглядеть нелепо, одиночества или стихии, неверно поставить ударение или почувствовать себя уязвимым. Этот спектакль рассказывает, впрочем, не столько о самих страхах, сколько о времени, в котором мы живем, с присущим автору юмором.