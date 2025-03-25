УГНТУ решил навести порядок в гараже

Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) подал иск в арбитражный суд Башкирии о признании самовольной постройкой подземного паркинга. На земельном участке площадью 10,8 тыс. кв. м в наземной части располагаются вузовские столовая, общежитие и спорткомплекс, а четверть подземной части занимает автостоянка гаражно-строительного кооператива «УГНТУ». Истец в суде заявил, что кооператив пользуется землей незаконно и просил обязать его снести гаражи. Суд не нашел для этого оснований. Председатель кооператива отмечает, что гаражи строились самим вузом, а все необходимые разрешения на это были получены. Юристы разошлись в оценке доводов суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска УГНТУ к одноименному гаражно-строительному кооперативу. Спор касается участка, расположенного на улице Менделеева, через дорогу от архитектурно-строительного института вуза.

Площадь земельного участка — 10,8 тыс. кв. м, кадастровая стоимость — 61,7 млн руб. На нем расположено вузовское общежитие и столовая, а рядом с ними — 39 подземных гаражей, над которыми на заасфальтированной крыше размещена спортплощадка.

Истец в суде отмечал, что у ответчика нет прав на спорный участок, а гаражи построены самовольно. Он просил обязать кооператив (его члены были привлечены к разбирательству как третьи лица) снести автостоянку и освободить участок. Представитель заявлял, что гаражи построены на законных основаниях, по прошедшему необходимые согласования проекту, а также указывал на пропущенный срок исковой давности.

Привлеченная в статусе третьего лица администрация Уфы в отзыве на исковое заявление сообщила, что на земельном участке расположен спорткомплекс, под которым находятся гаражи. По мнению представителя мэрии, автостоянка построена самовольно.

Как было установлено судом, в начале 1990-х городские власти разрешили проектировать на улице Менделеева подземный гараж со спортивной площадкой на кровле. В 1996 году учебно-производственный центр вуза заключил с сотрудниками УГНТУ договоры на строительство гаража, а затем передал объекты пайщикам. В 1997 году в УГНТУ был создан автокооператив, комиссия администрации приняла построенный объект в эксплуатацию, установив, что он построен по проекту, отвечает санитарно-эпидемиологическим, противопожарным и другим нормам. В 2010 году члены автокооператива зарегистрировали право собственности на гаражные боксы. Собственники оплачивают расходы по содержанию гаражей и коммунальные услуги.

«Учитывая обстоятельства возведения объекта, в отсутствие в материалах дела доказательств противоправного поведения ответчика и создания им препятствий истцу в осуществлении прав пользователя земельного участка, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований и возложения на ответчика обязанности по освобождению земельного участка от возведенного на нем здания»,— отмечено в решении суда.

В УГНТУ вчера комментарий не предоставили.

Председатель ГСК Андрей Сандаков сообщил «Ъ-Уфа» , что гаражи возводились на законных основаниях.

«Все этапы согласования мы прошли, все разрешительные документы получили. На тот момент у нас все было сделано в рамках закона,— заявил господин Сандаков. — Спортплощадка — это фикция, она не функционирует, они ее не содержат, не хотят ремонтировать. Зимой там лежит снег, и никто его не убирает».

Глава юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев отмечает: «В случае, если на крыше гаражей заасфальтированная площадка, которая объектом недвижимости не является, то ГСК может в судебном порядке установить отсутствие спортивного объекта. А затем зарегистрировать право собственности на гаражи и признать землю только за собой»,— полагает он.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит допускает, что при обжаловании решение может быть отменено.

«Суд сделал вывод о том, что владельцы гаражей приобрели на них право собственности, так как их строительство одобрено местной администрацией и все члены ГСК выплатили паевые взносы. Между тем суд уклонился от выяснения вопроса: какое у владельцев гаражей есть право на земельный участок под ними? Если университет сумеет убедить апелляцию в том, что у владельцев гаражей права пользования участком нет, решение может быть отменено с последующим удовлетворением иска»,— считает юрист.

Руководитель блока строительно-технических экспертиз АльфаПро Алена Горбачева, напротив, считает, что решение устоит в вышестоящих инстанциях, так как истец не стал ходатайствовать о проведении строительной экспертизы. «Подобные недостатки в действиях заявителя ходатайства существенно снижают шансы на назначение экспертизы в суде апелляционной инстанции»,— полагает госпожа Горбачева.

Наталья Балыкова