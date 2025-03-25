В 2024 году из Краснодарского края экспортировали 55 млн тонн зерна

В 2024 году экспорт зерна и продуктов переработки зерна из Краснодарского края составил 55 млн т. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сравнению с 2023 годом объем экспорта увеличился на 4 млн т. Основными странами, куда экспортируют зерно из Краснодарского края, являются Египет, Турция и Саудовская Аравия.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что, по данным межрегионального управления Россельхознадзора, в 2024 году общий объем экспорта подсолнечного масла из Краснодарского края превысил 196,7 тыс. т. Однако за год объем экспорта сократился на 194,93 тыс. т.

Алина Зорина