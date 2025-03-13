Объем экспорта подсолнечного масла на Кубани составил более 196,7 тысяч тонн

В 2024 году общий объем экспорта подсолнечного масла из Краснодарского края превысил 196,7 тыс. т. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По сравнению с 2023 годом объем экспорта подсолнечного масла на Кубани сократился на 194,93 тыс. т. Основными странами, которые импортируют подсолнечное масло, являются Китай, Индия и Израиль.

В октябре 2024 года сообщалось о том, что с начала 2024 года производство растительного масла в Краснодарском крае увеличилось на 15%. Произвели около 851,7 тыс. т продукции.

Алина Зорина