В кубанском Роспотребнадзоре опровергли информацию о запрете вылова рыбы в море

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опровергло распространяемую в социальных сетях и мессенджерах информацию о запрете на вылов и продажу морепродуктов и рыбы, добытых в акватории Черного моря. Как сообщили в ведомстве, сведения о якобы выявленных превышениях допустимых уровней нефтепродуктов, металлов и токсичных соединений, а также рекомендации населению воздержаться от употребления местной рыбы и морепродуктов не соответствуют действительности.

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В управлении подчеркнули, что главный государственный санитарный врач региона Марина Потемкина не издавала и не подписывала постановлений или распоряжений, связанных с ограничением добычи или реализации морепродуктов.

Роспотребнадзор призвал жителей региона критически относиться к информации из непроверенных источников и ориентироваться исключительно на официальные данные ведомства.

Вячеслав Рыжков