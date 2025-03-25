На Дону за сутки задержали пятерых браконьеров

В Ростовской области задержаны пять мужчин по подозрению в незаконном ловле рыбы. Нанесенный ими водным биоресурсам ущерб предварительно оценивается более чем в 3 млн руб., сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области

Все три случая задержания произошли на береговой полосе Таганрогского залива. У нарушителей изъяты два маломерных плавсредства, два автомобиля повышенной проходимости, шесть запрещенных сетей общей длиной 300 метров и рыбу различных видов: леща, пиленгаса, судака, рыбца, тарань, сазана и карася.

В настоящее время проводятся проверки, после чего будут приняты процессуальные решения.

Николай Аксенов