МЧС: 15 человек погибли из-за паводка в Оренбургской области в 2024 году

В результате наводнения в Оренбургской области в апреле 2024 года погибли 15 человек, пострадали — более 311 тыс., следует из отчета МЧС за 2024 год. Ранее власти региона не представляли данные о погибших из-за паводка жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно документу, в прошлом году в Оренбургской области с подтопленных территорий эвакуировали 17,8 тыс. человек. Подтопления затронули 32,6 тыс. жилых домов, 52,4 тыс. приусадебных участков и 46 низководных мостов.

Наводнение в Оренбургской области началось 5 апреля 2024 года после прорыва защитной дамбы в Орске. 14 апреля уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг 12 м. 6 апреля региональный минздрав отчитывался о двух мужчинах, тела которых нашли в зоне подтопления, но заявлял, что их гибель «не связана с утоплением». 21 апреля об отсутствии данных о гибели людей в результате паводка сообщал губернатор Денис Паслер.

Полина Мотызлевская