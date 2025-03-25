Сербские студенты встали на защиту Генштаба

Протестующие уже пятый месяц в Сербии студенты свою очередную манифестацию приурочили к 26-й годовщине бомбардировки НАТО Союзной Югославии. Они организовали «Протест за Генштаб», потребовав от властей возвращения статуса объектов культурного наследия расположенным в центре Белграда зданиям Генштаба и Минобороны, поврежденным в ходе натовских бомбардировок 1999 года. На месте этих зданий зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер намерен построить деловой центр и огромный жилищно-гостиничный комплекс. Власти же Сербии рассчитывают с помощью этого $500-миллионного проекта обеспечить поддержку нынешней администрации США. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенты на акции за возвращение статуса объектов культурного наследия зданиям Генштаба и Минобороны в Белграде, 24 марта

Фото: Zorana Jevtic / Reuters Студенты на акции за возвращение статуса объектов культурного наследия зданиям Генштаба и Минобороны в Белграде, 24 марта

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

«Протест за Генштаб» сербские студенты провели вечером 24 марта. Помимо массового митинга у зданий Генштаба и Минобороны, поврежденных натовскими бомбардировками, протестующие передали в Конституционный суд страны требование признать незаконным решение сербского правительства об отмене статуса объектов культурного наследия для этих зданий.

«Мы собрались перед Генштабом как последним бастионом сопротивления бомбардировкам, который у нас хотят отнять, но мы этого не позволим,— объявила на митинге одна из организаторов.— Если дадим исчезнуть Генштабу, что станет следующим?»

Статус объектов культурного наследия для зданий Генштаба и Минобороны правительство Сербии отменило в ноябре прошлого года — несмотря на протесты оппозиции и специалистов в области архитектуры. Против правительственного решения выступил даже Республиканский комитет по защите памятников культуры, заявивший, что «оно грубо нарушает Закон о культурном наследии». Согласно этому закону, снятие статуса объектов культурного наследия правительством возможно исключительно с согласия профильного республиканского комитета, а оно дано не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На месте зданий Генштаба и Минобороны зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер намерен построить деловой центр и огромный жилищно-гостиничный комплекс

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters На месте зданий Генштаба и Минобороны зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер намерен построить деловой центр и огромный жилищно-гостиничный комплекс

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Тем не менее на основе правительственного решения здания Генштаба и Минобороны, получившие статус охраняемых объектов в 2005 году, теперь могут быть снесены на законных основаниях. Тем самым будет дан старт реализации амбициозного проекта зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

В мае прошлого года правительство Сербии заключило с фирмой зятя Дональда Трампа договор о выделении ей в безвозмездное пользование сроком на 99 лет крупного участка земли в самом центре Белграда, где расположены здания Генштаба и Минобороны.

На их месте фирма Джареда Кушнера собирается построить многоэтажный деловой центр и жилищно-гостиничный комплекс. Предполагаемая стоимость проекта — $500 млн.

Как сообщили “Ъ” источники в Белграде, знакомые с ситуацией, предварительные продажи апартаментов в Trump Tower Belgrade стартуют уже этим летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Акция протеста в Белграде против планов сербских властей и зятя Дональда Трампа Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Darko Vojinovic / AP Фото: Zorana Jevtic / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Акция протеста в Белграде против планов сербских властей и зятя Дональда Трампа Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Darko Vojinovic / AP Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Когда стало известно о белградском проекте зятя президента США, бывший глава сербского Генштаба, а ныне один из оппозиционных лидеров Здравко Понош обвинил президента Сербии Александра Вучича в том, что тот «инвестирует в свое политическое будущее», намереваясь заручиться поддержкой Дональда Трампа. Тем более что и сам господин Вучич признал, что «воодушевлен проектом» Джареда Кушнера и готов «с радостью его продвигать».

Президент Сербии тоже отметил нынешнюю годовщину натовских бомбардировок. Вместе с другими членами сербского руководства и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком он посетил военный аэродром в белградском пригороде Батайница. А на проведенном там митинге памяти объявил: «Они убивали наших детей. Мы этого не забудем и не смеем забыть. Но простить — должны».

Геннадий Сысоев