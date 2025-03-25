«Ковш экскаватора над туробъектом вашего родственника будет занесен вами лично»

В Республике Алтай завершился первый этап «земельной амнистии», объявленной для легализации незаконно возведенных гостиниц и баз отдыха. Возможностью подать заявление на легализацию не воспользовались владельцы около 700 таких объектов. По словам главы региона Андрея Турчака, то, насколько эффективно пойдет снос оставшихся в «тени» строений, станет для глав муниципалитетов «индикатором порядочности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам «земельной амнистии» реестр мест размещения туристов на Алтае пополнится сотнями объектов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ По итогам «земельной амнистии» реестр мест размещения туристов на Алтае пополнится сотнями объектов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Правительство Республики Алтай на заседании 25 марта подвело итоги первого этапа «земельной амнистии». С декабря прошлого года владельцы незаконно построенных средств размещения туристов могли подать заявления о легализации этих объектов с последующим внесением их в соответствующий реестр.

Как писал «Ъ-Сибирь», первоначально датой окончания приема заявлений установили 28 февраля, но позднее его продлили до 14 марта. По оценке минэкономразвития, «земельная амнистия» позволит пополнить республиканский бюджет на 65 млн руб., а местные бюджеты — на 200-600 млн руб. только за счет поступлений от туристического налога. Турналог, который вводят муниципалитеты, платят внесенные в реестр средства размещения.

Как сообщил на заседании вице-премьер республики Александр Прокопьев, 1,76 тыс. юридически и физических лиц подали в сумме 2,9 тыс. заявлений о легализации построек (отдельное заявление подавалось на каждый земельный участок). Такой возможностью воспользовались далеко не все владельцы подобных объектов.

«У нас выявлено порядка 718 злостных нарушителей. Цифра приблизительная, поскольку Росреестр выявлял нарушения только на землях сельскохозяйственного назначения без конкретизации, является ли это строение объектом размещения»,— сказал господин Прокопьев.

Все незаконные туробъекты будут снесены силами муниципальных властей. «Муниципалитет может принять одно из двух решений: о сносе самовольной постройки в случае, если строение расположено на береговой полосе или на захваченном участке; и решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случае, если строение находится в границах зоны с особыми условиями использования территории»,— пояснил заместитель председателя регионального правительства.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак потребовал не затягивать процесс сноса. «Все, что возможно снести во внесудебном порядке, должно быть сделано молниеносно… Чтобы это была наука для тех, кто еще будет чесаться, думать о чем-то и надеяться на то, что это их не коснется»,— поставил он задачу руководителям муниципалитетов.

Господин Турчак заявил, что располагает информацией о том, что в некоторых районах представители местной власти занимались «сокрытием этих собственников и операторов туристических объектов».

«В первую очередь поедете туда. Сами сядете за экскаватор, и этот ковш экскаватора над туробъектом вашего родственника будет занесен вами лично… Уважаемые главы, я с вас не слезу»,— пообещал глава Горного Алтая.

Он предупредил, что действия по сносу незаконных объектов станут «индикатором порядочности» руководителей муниципалитетов. Вопросов от муниципальных глав на заседании не последовало.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее Андрей Турчак добился отставки главы Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова за нарушение антикоррупционного законодательства. «У меня нет времени на бесконечные лекции об общественных законах — ничего не изменится. И нет желания спорить с глупцами, которые действуют не по возрасту. И нет времени бороться с серостью»,— прокомментировал тогда господин Кочевов подачу заявления об увольнении по собственному желанию, не конкретизируя предъявленные ему претензии.

В начале марта, выступая на круглом столе в госсобрании — эл курултае республики, заместитель главы минэкономразвития Константин Боровых отмечал, что число заявлений о «земельной амнистии» значительно отличается по территориям. Например, в Чемальском районе к тому времени было подано 570, а в Турочакском — 66.

Перечень кадастровых участков, на которых находятся незаконные объекты, минэкономразвития республики и региональное управление Росреестра подготовят к 1 апреля. Затем они будут направлены в муниципалитеты.

В интервью изданию «Звезда Алтая» председатель комитета госсобрания по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике Сергей Тимошенский предположил, что после 14 марта жители республики больше не смогут подать заявление о «земельной амнистии», но у них «всегда есть право написать заявление об изменении разрешенного вида использования участка».

На следующем этапе «земельной амнистии» предстоит внести изменения в генпланы и правила землепользования муниципалитетов с учетом легализованных объектов. Эту работу планируется завершить до 30 сентября. До 30 ноября собственники турбаз должны поставить их на учет.

Валерий Лавский