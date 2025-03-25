Курорт под Воронежем за 8,6 млрд может попасть под управление Cosmos Hotel Group

Управляющей организацией туристического комплекса «Ямань Spa Resort» в деревне Ямань Рамонского района Воронежской области может стать Cosmos Hotel Group (контролируется структурами АФК «Система»). Об этом сообщили в правительстве региона по итогам рабочей встречи губернатора Александра Гусева и гендиректора ООО «Ямань Резорт» Владислава Курносова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект туристического комплекса «Ямань Spa Resort» в Рамонском районе Воронежской области

Фото: Правительство Воронежской области Проект туристического комплекса «Ямань Spa Resort» в Рамонском районе Воронежской области

Фото: Правительство Воронежской области

По собственным данным, Cosmos Hotel Group управляет 39 отелями классом от трех до пяти звезд в 23 российских городах. В них размещено порядка 10 тыс. номеров. В Черноземье расположен один из отелей группы — он находится в центре Воронежа.

По словам господина Курносова, запуск курорта запланирован на лето 2026 года. Завершение строительства и установки основного оборудования, проверка пожарной безопасности объектов ожидаются в декабре 2025-го. После этого на площадку должна будет выйти управляющая организация, которая начнет закупку «необходимых материалов для оказания услуг». Изначально планировалось завершить реализацию проекта в 2025 году.

В правительстве региона уточнили, что проект «Ямань Spa Resort» отнесен к особо значимым, что предполагает поддержку на уровне региона. Бюдженые средства идут на создание инфраструктуры для комплекса. В марте этого года местное ООО «Проектинжиниринг» Евгения Хорошева получило подряд на строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, сетей связи за 480,6 млн руб. В апреле 2023 года ООО «Торгово-строительное предприятие "Воронежстройкомплекс"» Алексея и Игоря Вороновых выиграло контракт на строительство сетей и инженерных сооружений водоснабжения за 223,5 млн руб. Белгородская «Мехколонна №26» Руслана Юсубова в мае 2024 года стала подрядчиком строительства инфраструктуры для техприсоединения комплекса к сетям «Воронежэнерго» за 633,6 млн руб.

ООО «Ямань резорт», которое принадлежит АО «Корпорация Туризм.РФ», Руслану Бакирову и Владиславу Курносову, заявило проект курорта еще весной 2022 года. К сентябрю 2024-го его стоимость выросла с 8 до 8,6 млрд руб. В проект включены коттеджи, крытый и уличный бассейны, зоны для курортного лечения и рыбалки.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова