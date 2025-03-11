«Проектинжиниринг» Евгения Хорошева построит сети для туркомплекса под Воронежем

Администрация Рамонского района Воронежской области подвела итоги открытого конкурса на строительство инженерных сетей для туристического культурно-развлекательного и спортивного комплекса «Ямань Spa Resort» (2-й этап, 1-я очередь работ). Победителем стало ООО «Проектинжиниринг» Евгения Хорошева, предложившее выполнить работы за 480,6 млн руб. при начальной цене 485,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания была единственным участником торгов. Источник финансирования — федеральный, областной и муниципальный бюджеты.

Комплекс будет расположен в деревне Емань Рамонского района, его площадь должна составить 18,7 га. Подрядчику предстоит оборудовать наружные сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, сети связи, обустроить тротуары и выполнить озеленение.

Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 10 апреля 2026 года. Гарантия на них составит пять лет.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Проектинжиниринг» зарегистрировано в 2011 году в Воронеже с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора. Гендиректор и единственный владелец — Евгений Хорошев. В 2023 году компания показала выручку в 425 млн руб. и чистую прибыль в 2 млн руб.

В апреле 2023 года ООО «Торгово-строительное предприятие "Воронежстройкомплекс"» Алексея и Игоря Вороновых получило подряд на строительство сетей и инженерных сооружений водоснабжения для «Ямань Spa Resort» за 223,5 млн руб. Согласно порталу госзакупок, стоимость контракта впоследствии выросла до 246,6 млн руб. Сроки его исполнения сдвинулись с октября 2024 года на май 2025-го. На сегодня работы выполнены на 239,4 млн руб., оплачено 219,3 млн.

Комплекс «Ямань Spa Resort» собирается создать ООО «Ямань резорт», которое принадлежит АО «Корпорация Туризм.РФ», Руслану Бакирову и Владиславу Курносову. В проект включены коттеджи, крытый и уличный бассейны, зоны для курортного лечения и рыбалки. Он был заявлен еще весной 2022 года, к сентябрю 2024-го его стоимость выросла с 8 до 8,6 млрд руб.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь