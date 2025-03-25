«Руссофт» оценил совокупный оборот IT-компаний РФ за 2024 год в 2,6 трлн рублей

Последние три года продажи российских IT-компаний росли более чем на 30% ежегодно, заявил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. По его словам, оборот компаний за 2024 год может превысить 2,6 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Макаров уточнил, что экспорт российских IT-решений снижался на 20%. Ожидается, что в 2024 году впервые за три года доля экспорта в общем обороте отечественных IT-компаний составит 6,6%. «Совокупный оборот... вырос более чем на 600 млрд руб., если сравнить с предыдущим годом, когда было примерно 2 трлн руб.»,— уточнил он на пресс-конференции, посвященной поиску точек роста для российских IT-бизнеса (цитата по ТАСС).

Как сообщал «Ъ» вице-премьер Дмитрий Григоренко, выдача грантов в рамках индустриальных центров компетенций, приостановленная в прошлом декабре, может возобновиться во втором квартале 2025 года. Сейчас на финансовую господдержку претендует 32 проекта по импортозамещению софта общим объемом 23,9 млрд руб. Пока же правительство оценивает эффективность проектов, а разработчики — эффективность грантовой системы для IT-отрасли.

Подробности — в материале «Ъ» «IT-замещению гранты».