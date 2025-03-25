Зепп Блаттер и Мишель Платини отразили пенальти

Зепп Блаттер и Мишель Платини, два некогда самых влиятельных человека в футбольной индустрии, во вторник, 25 марта вновь были оправданы швейцарским судом. Бывшие президенты Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) обвинялись в мошенничестве, подлоге и присвоении чужих средств. Однако коллегия из трех судей сочла, что прокуратуре, просившей приговорить подсудимых к 20 месяцам лишения свободы (с отсрочкой исполнения приговора на два года), не удалось отстоять свою позицию. Суд постановил, что выплата 2 млн швейцарских франков, осуществленная со счетов FIFA в адрес Мишеля Платини по распоряжению Зеппа Блаттера, вокруг которой и строилось уголовное дело, была законной. Однако не исключено, что точку в истории Платини и Блаттера ставить рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшим президентам FIFA и UEFA Зеппу Блаттеру (слева) и Мишелю Платини потребовалось десять лет, чтобы отбиться от обвинений в коррупции

Фото: AGE / EASTNEWS Бывшим президентам FIFA и UEFA Зеппу Блаттеру (слева) и Мишелю Платини потребовалось десять лет, чтобы отбиться от обвинений в коррупции

Фото: AGE / EASTNEWS

25 марта суд швейцарского города Муттенца (пригород Базеля) обнародовал вердикт по громкому делу, длящемуся с 2015 года, в рамках которого в качестве обвиняемых проходили два некогда самых влиятельных человека в мировом футболе — бывший президент FIFA 89-летний Зепп Блаттер и экс-глава UEFA 69-летний Мишель Платини. Господа Блаттер и Платини обвинялись в мошенничестве, подлоге и присвоении чужих средств. Ни один из пунктов обвинения суд не счел доказанным и полностью оправдал подсудимых.

Это был уже не первый процесс, в котором Зепп Блаттер и Мишель Платини (обладатель «Золотого мяча» 1983, 1984 и 1985 годов, футболист, входящий по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в топ-10 лучших игроков ХХ века) были вынуждены доказывать свою невиновность.

Ровно с теми же обвинениями они столкнулись и в ходе процесса, состоявшегося три года назад. И тогда также были полностью оправданы.

А новое слушание стало следствием апелляции, поданной прокуратурой Швейцарии (штаб-квартиры FIFA и UEFA расположены в Цюрихе и Ньоне соответственно).

Грандиозный скандал, приведший на скамью подсудимых господ Блаттера и Платини, начался еще в 2015 году. Тогда Федеральное бюро расследований США совместно с полицией Швейцарии за два дня до начала конгресса FIFA провело операцию, результатом которой стало задержание ряда высокопоставленных функционеров структуры (позже многие из них были осуждены) за участие в коррупционных схемах. Самыми громкими итогами скандала стали отставки Блаттера и Платини (по статусу он являлся также вице-президентом FIFA). Позже комиссия по этике FIFA дисквалифицировала Зеппа Блаттера и Мишеля Платини. После всех апелляций срок наказания господина Блаттера составил шесть лет и десять месяцев, а господина Платини — четыре года (дисквалификация истекла в 2019 году). Весной 2021 года FIFA добавила Блаттеру новую дисквалификацию — еще на шесть лет и восемь месяцев (отсчет начался с октября 2021 года) — за то, что он выписывал себе и своему окружению незаконные премии.

В ходе проверки деятельности Зеппа Блаттера и Мишеля Платини швейцарские власти обратили внимание на один странный платеж — перечисление в 2011 году по распоряжению Блаттера со счетов FIFA 2 млн швейцарских франков ($2,2 млн) Платини. Платеж не был подкреплен каким-либо документом, его обосновывающим. По версии властей, деньги, выплаченные Платини, были отступными за его отказ от участия в выборах президента FIFA в 2011 году. Тогда он действительно снял свою кандидатуру, а Блаттер успешно переизбрался на новый срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зепп Блаттер

Фото: Stefan Wermuth / Reuters Зепп Блаттер

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Однако оба фигуранта истории настаивали на том, что это была доплата за консультационные услуги, оказанные с 1998 по 2002 год, когда Платини являлся советником президента FIFA. В период работы советником Мишель Платини получал зарплату в размере 300 тыс. швейцарских франков в год. Его контракт действительно не предусматривал доплат. Но, как утверждали Блаттер и Платини, у них имелась устная договоренность, что после того, как финансовое положение FIFA улучшится, Платини получит бонус (этот тезис оба фигуранта дела повторяли и в ходе следствия, и в обоих процессах). Значительный временной разрыв между увольнением из FIFA и самим платежом Мишель Платини объяснил тем, что был не в курсе того, что в FIFA с деньгами стало все в порядке. По его словам, он потребовал деньги (в деле имеется счет на оплату, выставленный господином Платини) лишь после того, как узнал, что другие сотрудники федерации, покидавшие свои посты, получили, в отличие от него, крупное выходное пособие. Он также предоставил доказательства того, что отразил полученные 2 млн франков в налоговой декларации и уплатил с дохода налоги во французскую казну.

Версия Мишеля Платини, как показала практика, оказалась весьма жизнеспособной, раз уж два суда не нашли оснований для ее опровержения.

По завершении процесса сам Платини заявил журналистам, что «его доброе имя восстановлено», что его «преследование со стороны руководства FIFA и представителей прокуратуры Швейцарии закончено», что «он счастлив», а также что он «уже слишком стар, чтобы претендовать на должности в футболе».

Однако, как следует из слов адвоката Мишеля Платини Доминика Неллена, точку в противостоянии его клиента и FIFA ставить рано. «Преследование моего клиента имело не только юридические, но также персональные и профессиональные последствия для него, несмотря на то что так и не было представлено никаких доказательств нарушения закона,— заявил адвокат Неллен.— Среди последствий — невозможность для моего клиента избраться президентом FIFA». Юрист добавил, что его клиент «рассмотрит возможность действий против тех, кто его преследовал».

Александр Петров