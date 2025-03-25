В Крыму ветеранам СВО вместо земель будут предлагать миллион

Власти Крыма начнут предлагать участникам СВО 1 млн руб. вместо положенного земельного участка, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Вместо участка у наших защитников будет возможность получить денежную компенсацию — 1 млн руб. Это касается как тех, кто сейчас заключает контракт на прохождение службы, так и тех, кто заключил его ранее»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале https://t.me/Aksenov82/6997.

По его словам, средства будут выплачивать из бюджета республики в течение двух недель с момента подачи заявления. Соответствующий проект закона, отметил Аксенов, уже внесли в Госсовет Крыма, а его принятие планируется в ближайшее время.

Ранее депутат Госдумы Константин Бахарев сообщил, что в Крыму более 10 тыс. участников СВО и членов их семей стоят в очереди на получение земельного участка https://www.kommersant.ru/doc/7401444.

Напомним, прошлым летом в соседнем Севастополе приняли https://www.kommersant.ru/doc/6774900 аналогичный законопроект, по которому участникам СВО вместо земельных участков стали предлагать выплату в размере 1 млн руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь