В Самарской области годовая инфляция в феврале увеличилась до 10,79%

Годовая инфляция в феврале в регионе составила 10,79%, в январе она была на уровне 10,26%. Показатель за февраль выше показателя в целом по России (10,06%) и по Приволжскому федеральному округу (10,30%). Об этом сообщили в самарском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В качестве основных причин ускорения инфляции в регионе называют «увеличение издержек производителей и поставщиков, а также сохранение высокого спроса на отдельные товары».

На продовольственные товары цены за год выросли на 13,28% (12,11% в январе). Основной вклад в это внесла динамика цен на мясную и молочную продукцию. Мясные полуфабрикаты, колбасы, мясокопчености и кулинарные изделия из птицы, молоко, сметана, творог и другие кисломолочные продукты подорожали в годовом сопоставлении сильнее, чем в январе. Также быстрее росли цены на рыбу, шоколад, конфеты, печенье и на общественное питание (столовые, кафе и рестораны).

Годовой прирост цен на непродовольственные товары повысился с 6,35% в январе до 6,70? в феврале. Ускорился рост цен на одежду, автомобильный бензин, на ряд моделей смартфонов.

На услуги годовой прирост цен уменьшился до 12,38% после 12,56% в январе. В основном это связано с расширением предложения отдельных услуг. Увеличилось количество доступных для аренды квартир.

Руфия Кутляева