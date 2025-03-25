Депутаты одобрили установку лайтбоксов на остановках в Перми

Сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы были одобрены изменения в правила благоустройства. Как рассказала первый замглавы Перми Яна Фурман, изменения предполагают установление требований к новому для Перми типу рекламных конструкций — лайтбоксам на остановках общественного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас Правила благоустройства города Перми не предусматривают установку лайтбоксов на остановочных павильонах. Решение устанавливает требования к конструктивным элементам, размерам и информационному полю такой рекламной конструкции. Реклама в лайтбоксе может быть статичной или цифровой, важное условие — наличие подсветки. Как пояснила Яна Фурман, в этом году МКУ «Гортранс» планирует выставить на торги 40 остановочных павильонов, на которых могут быть установлены лайтбоксы. По итогам будет заключен договор долгосрочной аренды муниципального имущества, предусматривающий поступление арендной платы в бюджет города. Установка и содержание лайтбоксов осуществляется за счет арендатора.

Как уточнила госпожа Фурман, проект установки лайтбоксов в Перми прошел публичные слушания и получил положительную оценку регулирующего воздействия.