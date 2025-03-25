«Сибирь» увеличит число авиарейсов из Новосибирска в Якутск

Дополнительные рейсы из аэропорта Толмачево (Новосибирск) в Якутск будут выполняться летом по четвергам, пятницам и воскресеньям, рассказали в авиакомпании S7 Airlines. Перелеты будут осуществляться на Airbus и Boeing.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Также авиакомпания увеличит количество рейсов в столицу Якутии из Москвы и Владивостока. Сейчас география полетов в регион включает семь направлений, отметил перевозчик.

Как писал «Ъ-Сибирь», S7 Airlines с 4 апреля открывает дополнительные рейсы в Кызыл (Республика Тыва) из аэропорта Толмачево. Число рейсов, таким образом, увеличится с семи до девяти в неделю. В прошлом месяце «Сибирь» стала чаще летать из Новосибирска в Иркутск.

По итогам 2024 года объем перевозок пассажиров авиакомпании S7 Airlines снизился на 19% до 12,9 млн человек. В маршрутную сеть компании вошли почти 100 тыс. рейсов, включая внутренние и международные направления.

Михаил Кичанов