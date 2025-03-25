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Более 12 млн рублей потратят на цветники на улице Советской в Нижнем Новгороде

На обустройство и содержание цветников на улице Советской в 2025/26 годах потратят более 12 млн руб. Соответствующий открытый конкурс в электронной форме муниципальное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов г. Нижнего Новгорода» объявило 24 марта.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Улица Советская проходит от метромоста вдоль площади Ленина и «Нижегородской ярмарки». Исполнителю муниципального контракта необходимо будет установить в текущем году на ней 86 кашпо, высадить и ухаживать за 1,2 тыс. однолетних цветов. В 2026 году предусмотрена только высадка цветов и уход за ними.

Итоги закупки подведут 16 апреля.

Галина Шамберина