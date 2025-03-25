Три компании из Чайковского воспользуются инвестиционными налоговыми вычетами на сумму почти 400 млн рублей

Три приоритетных инвестиционных проекта, реализуемых в Чайковском округе Прикамья, получат инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) на сумму 390 млн руб. Такая региональная мера поддержки позволит уменьшить сумму налога на прибыль на сумму инвестиций в создание, приобретение или модернизацию производства. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Один из инвестиционных проектов предусматривает расширение производства Чайковского завода «Механика». Планируемый объем инвестиций превысит 100 млн руб., размер инвестиционного налогового вычета составит 66 млн руб. «Инвестиционный налоговый вычет — это серьезная экономия средств для бизнеса. Эти деньги мы, разумеется, реинвестируем в развитие производства. На предприятии уже введен в эксплуатацию новый корпус площадью 1,2 тыс. кв. м, штат сотрудников вырос на 11%, мы приобрели комплекс лазерной резки трубы. Кроме того, мы воспользовались займом по льготной ставке 5% от Микрофинансовой компании Пермского края. На эти средства куплен горизонтальный токарный металлообрабатывающий центр с ЧПУ. Такая всесторонняя поддержка в Пермском крае позволяет бизнесу активно развиваться»,— рассказал директор завода Андрей Бевзенко.

Инвестиционными налоговыми вычетами также сможет воспользоваться чайковское ООО «ЭНТЭ», специализирующееся на изготовлении сервисного роботизированного оборудования. Размер налогового вычета для предприятия составит 71 млн руб.

Налоговый вычет на сумму 252 млн руб. сможет получить Чайковский филиал АО «Газпром бытовые системы», развивающее производство встраиваемой бытовой техники.

В Агентстве инвестиционного развития Пермского края подчеркнули, что инвестиционные налоговые вычеты действуют для компаний по всему региону.