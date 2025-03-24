Военных проверят на совместимость с властью

Организаторы программы «Управленческие кадры Урала» приступили к тестированию более 500 ветеранов и действующих участников специальной военной операции (СВО), которые отправили заявки на обучение и последующее трудоустройство в органы власти Свердловской области. Проверка военных на «управленческий потенциал» и «интеллектуальные компетентности» займет два месяца.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На участие в программе «Управленческие кадры Урала» подано более 500 заявок

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ На участие в программе «Управленческие кадры Урала» подано более 500 заявок

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Тестирование более 500 участников СВО, заявившихся на обучение в программе «Управленческие кадры Урала», началось в понедельник, 24 марта. Как рассказали «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики Свердловской области, военным выделят час на заполнение опросника «управленческого потенциала» и 45 минут на решение теста «интеллектуальной компетентности». Проверку навыков заявившихся на тестирование и собеседование планируется завершить к 20 мая.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал программу «Управленческие кадры Урала» в январе, заявки на обучение от участников и ветеранов СВО принимались с 21 февраля по 21 марта. Программа предусматривает обучение военных технологиям управления для последующего трудоустройства в органах власти и организациях региона. «Управленческие кадры Урала» — аналог федеральной программы «Время героев», участие в первом потоке которой приняли 83 участника СВО, включая Артема Жогу и Александра Загайнова. Позже господин Жога был назначен полномочным представителем президента в УрФО, господин Загайнов — главным советником департамента по вопросам внутренней политики уральского полпредства.

«Эксперты по оценке определят участников, которые показали наиболее высокие результаты в части управленческого опыта, потенциала и военных заслуг»,— подчеркнули в департаменте.

Отбирать участников в первый поток программы будут 49 членов общественного совета «Управленческих кадров Урала»: в их числе руководители филиала фонда «Защитники Отечества», комитета семей воинов Отечества региона, представители ветеранских и общественных организаций, участники СВО, представители сферы образования и науки, культуры и искусства, корпоративного сектора и СМИ.

По словам источника «Ъ-Урал», в работе совета участвует бывший глава министерства по управлению госимуществом региона Алексей Пьянков, который обвинялся в превышении полномочий, растрате госимущества, взяточничестве и создании организованной преступной группы из 13 человек. В 2022 году он был призван в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, на заседаниях совета экс-чиновник представлен в качестве «приглашенного» участника СВО.

По данным департамента информполитики, члены совета утвердят финалистов отбора на участие в программе до 30 июня. В июле победители отправятся на обучение, которое продлится «более года». Военным предложат изучить систему госуправления, экономику и финансы, эффективное управление, лидерство и командообразование, современные технологии управления в госсекторе и управление коммуникациями.

«Для развития командного духа и социальной интеграции участников в программу включены спортивный и культурный треки»,— добавили в правительстве.

Участники программы пройдут стажировку под руководством губернатора, его заместителей, министров, глав муниципальных образований, руководители крупных промышленных предприятий и общественных организаций. «Стажировка позволит участникам погрузиться в специфику Свердловской области и муниципалитетов, глубже освоить инструменты стратегического и проектного управления»,— пояснили в департаменте.

В правительстве заверили, что победители отбора программы, которые продолжают участвовать в боевых действиях в зоне проведения СВО, зачислят в резерв «с реализацией формата отложенного обучения после демобилизации».

«Для них будут записаны видеолекции, по итогам изучения которых они пройдут контрольно-экзаменационное тестирование, как и другие участники»,— добавили в департаменте.

Аналог программы «Время героев» действует во всех регионах УрФО. Лидерами по заявкам являются Ямало-Ненецкий автономный округ (более 700 заявок были направлены с 23 февраля по 18 марта), Тюменская область (более 900 заявок с 21 февраля по 24 марта) и Челябинская область (1056 заявок с 19 февраля по 20 марта). Свердловской области уступили Курганская область (более 120 заявок с 24 февраля по 24 марта) и Ханты-Мансийский автономный округ (476 заявок с 25 декабря по 1 февраля).

Политтехнолог Александр Ханин сомневается, что всем выпускникам программы «Управленческие кадры Урала» «придется по душе» работа в исполнительной власти.

«Люди привыкли к движухе, быть в боевых отношениях, к искренности, и тут их засовывают в чиновничью сферу. Скучные совещания, которые не дают мгновенного результата, и это не даст удовлетворения»,— пояснил он.

Александр Ханин считает, что выпускники программы могут «быть более эффективными в качестве депутатов».

Василий Алексеев