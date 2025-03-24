Москва встречает автомобильную весну

К концу рабочей недели автомобилисты смогут начать менять резину на летнюю. К среде, 26 марта, в столицу придет так называемая автомобильная весна, это период, когда среднесуточная температура воздуха установится на отметке выше плюс пяти градусов. Это главный критерий для смены шин. Во второй половине недели в Москве и области температура будет подниматься до десяти градусов тепла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

А уже в выходные, 29-30 марта, воздух может прогреться до +15, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «При малооблачном небе в послеполуденные часы температура будет держаться на уровне +11…+13. Просто замечательная погода — ясно, солнечно. Но этот антициклон будет отходить на восток, и небо станет облачным. Пойдет дождик, но не такой уж сильный, и ночные температуры повысятся до +3…+5 градусов, дневные — до +6…+8. Давление с понедельника на вторник резко упадет, примерно на 15 мм ртутного столба.

В среду ночью от +1 до +3, днем — от +7 до +9 градусов, и будет совсем небольшой дождик. При этом о ночных отрицательных температурах на этой неделе можно забыть. А вот начиная с четверга, температура будет в диапазоне +10…+13 градусов, но погода облачная, с прояснениями. Аналогичная ситуация и в пятницу. В субботу-воскресенье столбик термометра будет приближаться к 15-градусной отметке. На выходных будет очень теплая погода, примерно на шесть градусов выше нормы».

Автосервисы прогнозируют ажиотажный спрос на замену резины, начиная со следующей недели. Одна станция может переобуть до 20 авто за смену, напоминает основатель детейлинг-центра Happy Car Владимир Иноземцев: «Потихоньку надо начинать доставать резину. Пока в принципе свободный график. Я думаю, скорее всего, со следующей недели люди уже начнут переобуваться, тогда будет график плотнее. Начиная с конца марта, а в этом году даже раньше, потому что морозы прошли, шиномонтаж в среднем принимает 20 машин за день».

При этом еще в начале прошлой недели власти Москвы призывали автомобилистов не торопиться менять зимнюю резину на летнюю. В понедельник, 17 марта, на столицу после ураганного ветра обрушился снегопад, а температура воздуха в ночные часы опускалась до минус шести градусов. Как отмечали в дептрансе, в таких условиях летняя резина становится твердой и препятствует хорошему торможению.

И вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин не исключает, что погода в Москве еще может испортиться. Поэтому записываться в автосервис лучше ближе к майским праздникам: «Погода в этом году преподносит сюрпризы, и предсказывать ее не возьмутся не только синоптики, но и астрологи. Поэтому предугадать, что снега не будет где-нибудь в мае, я не могу. Я уверен, что здесь лучше перестраховаться. Если сменить шины на пару недель позже, с зимним комплектом совершенно ничего не произойдет. Шины и современные шипы переживут, никто ничего не износит лишнего, все будет хорошо. Главное при сезонной смене, во-первых, не сделать слишком рано и не попасть под снег, а, во-вторых, безусловно, не стоять в очередях».

Эксперты рекомендуют вовремя менять шипованную резину на летний вариант для улучшения сцепления, снижения износа шин, уменьшения уровня шума и экономии расхода топлива. При этом по закону запрещено ездить на шипах только с 1 июня по 1 сентября. Штраф за резину не по сезону составляет 500 руб.

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Андрей Загорский, Юлия Савина