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Коммерсантъ FM
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Москва встречает автомобильную весну

Когда водителям рекомендуют менять зимнюю резину на летнюю

К концу рабочей недели автомобилисты смогут начать менять резину на летнюю. К среде, 26 марта, в столицу придет так называемая автомобильная весна, это период, когда среднесуточная температура воздуха установится на отметке выше плюс пяти градусов. Это главный критерий для смены шин. Во второй половине недели в Москве и области температура будет подниматься до десяти градусов тепла.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

А уже в выходные, 29-30 марта, воздух может прогреться до +15, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «При малооблачном небе в послеполуденные часы температура будет держаться на уровне +11…+13. Просто замечательная погода — ясно, солнечно. Но этот антициклон будет отходить на восток, и небо станет облачным. Пойдет дождик, но не такой уж сильный, и ночные температуры повысятся до +3…+5 градусов, дневные — до +6…+8. Давление с понедельника на вторник резко упадет, примерно на 15 мм ртутного столба.

В среду ночью от +1 до +3, днем — от +7 до +9 градусов, и будет совсем небольшой дождик. При этом о ночных отрицательных температурах на этой неделе можно забыть. А вот начиная с четверга, температура будет в диапазоне +10…+13 градусов, но погода облачная, с прояснениями. Аналогичная ситуация и в пятницу. В субботу-воскресенье столбик термометра будет приближаться к 15-градусной отметке. На выходных будет очень теплая погода, примерно на шесть градусов выше нормы».

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Автосервисы прогнозируют ажиотажный спрос на замену резины, начиная со следующей недели. Одна станция может переобуть до 20 авто за смену, напоминает основатель детейлинг-центра Happy Car Владимир Иноземцев: «Потихоньку надо начинать доставать резину. Пока в принципе свободный график. Я думаю, скорее всего, со следующей недели люди уже начнут переобуваться, тогда будет график плотнее. Начиная с конца марта, а в этом году даже раньше, потому что морозы прошли, шиномонтаж в среднем принимает 20 машин за день».

При этом еще в начале прошлой недели власти Москвы призывали автомобилистов не торопиться менять зимнюю резину на летнюю. В понедельник, 17 марта, на столицу после ураганного ветра обрушился снегопад, а температура воздуха в ночные часы опускалась до минус шести градусов. Как отмечали в дептрансе, в таких условиях летняя резина становится твердой и препятствует хорошему торможению.

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И вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин не исключает, что погода в Москве еще может испортиться. Поэтому записываться в автосервис лучше ближе к майским праздникам: «Погода в этом году преподносит сюрпризы, и предсказывать ее не возьмутся не только синоптики, но и астрологи. Поэтому предугадать, что снега не будет где-нибудь в мае, я не могу. Я уверен, что здесь лучше перестраховаться. Если сменить шины на пару недель позже, с зимним комплектом совершенно ничего не произойдет. Шины и современные шипы переживут, никто ничего не износит лишнего, все будет хорошо. Главное при сезонной смене, во-первых, не сделать слишком рано и не попасть под снег, а, во-вторых, безусловно, не стоять в очередях».

Эксперты рекомендуют вовремя менять шипованную резину на летний вариант для улучшения сцепления, снижения износа шин, уменьшения уровня шума и экономии расхода топлива. При этом по закону запрещено ездить на шипах только с 1 июня по 1 сентября. Штраф за резину не по сезону составляет 500 руб.

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Андрей Загорский, Юлия Савина

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