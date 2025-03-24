Курский завод «АПЗ-20» отказался от переезда в Воронеж или Подмосковье

Курский производитель подшипников ООО «АПЗ-20», планировавший прекратить свою деятельность на территории Курской области и распустить работников, отказался об этих планов. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам господина Хинштейна, сейчас предприятие занято перевозкой нового оборудования — оно будет установлено в апреле. Врио замгубернатора Геннадий Бабаскин на заседании правительства сообщил, что проблемы завода с ЖКХ решены.

«Та политика, которая ранее проводилась в отношении предприятия, негосударственная. Если бы мы не предприняли усилий, сейчас бы они разместились в Воронеже или Подмосковье. Наблюдаю попытку из куриц, которые несут золотые яйца, не просто сварить бульон, а свернуть им шею. Возможно, потому что эта курица отказалась кому-то конкретно в его личное подсобное хозяйство снести яичко»,— заявил глава региона.

В конце прошлого года в «АПЗ-20» поменялась структура собственников. Новыми совладельцами общества стали местное ООО «Промэнерго» (89% долей) и Сергей Колесников (11%). Ранее учредителями общества были ООО «Союз подшипник» Александра Чукмолаева и Александр Жданов.

АПЗ-20 является крупным производителем подшипников. Так, в 2022 году в Минпромторге его называли в числе предприятий, обеспечивающих «выпуск широкой номенклатуры подшипников для использования при производстве сельскохозяйственной техники». Основанное в 1972 году, предприятие выпускало подшипники, по собственным данным, сначала под маркой «ГПЗ-20», а затем «АПЗ-20».

Егор Якимов