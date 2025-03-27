Дворцовая мебель с секретами

До 30 апреля в галерее «Трианон» работает некоммерческий выставочный проект «Золотой век русской мебели», где представлены шедевры мебельного искусства из частных коллекций — начиная с эпохи Екатерины II и заканчивая периодом царствования Александра III.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: галерея «Трианон» Фото: галерея «Трианон»

Цель проекта — популяризация традиций русского меценатства. Проект создан на базе двух коллекций: генерального директора ООО «Сибур» Михаила Карисалова и вице-президента Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров Михаила Суслова. Среди выставленных предметов — туалетный столик императрицы Екатерины II, созданный в мастерской Давида Рентгена, гарнитуры по проекту Карло Росси из петербургских дворцов, предметы, созданные в мастерской Матвея Веретенникова, люстры, канделябры, вазы, сервизы и другие произведения декоративно-прикладного искусства.

Также представлен комод Демидовых с вензелем Екатерины II, существование которого больше века оставалось легендой. Четыре года назад он был приобретен на аукционе в Париже и возвращен на родину. Это помогло восстановлению его брата-близнеца — парного комода, который находится в собрании Государственного Эрмитажа. На выставке произошло и воссоединение предметов, которые были разлучены более 100 лет: картоньера и родонитовых канделябров, принадлежавших императрице Марии Федоровне и находившихся в ее парадном кабинете в Аничковом дворце.

Некоторые предметы мебели имеют интересное внутреннее «содержание»: замысловато расположенные выдвижные ящики, механические устройства-секреты, скрытые за потайными кнопками и создающие впечатление своеобразных игрушек-обманок.

Альбина Самойлова