Шахерезада с искусственным интеллектом

Показ первого мюзикла, созданного при помощи нейросетей, пройдет 29 и 30 марта в ДК Ленсовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Левшин Фото: Станислав Левшин

Декорации, костюмы и проекции в мюзикле «Шахерезада и волшебная лампа» сгенерировали нейросети. Надо сказать, что использование таких технологий уже становится трендом в индустрии развлечений.

Темные арабские ночи и великая пустыня, скрытая от посторонних глаз магическая пещера, узкие жаркие улочки, роскошные дворцовые покои — антураж мюзикла погружает в атмосферу загадочного Востока. Яркие костюмы созданы из индийского хлопка и турецкого льна, парчи и жаккарда, шелкового атласа и шифона.

Все артисты мюзикла, включая кордебалет, исполняют сложные вокальные партии вживую, даже во время энергичных танцев. В музыкальной канве спектакля с классическими инструментами соседствуют этнические: пахавадж, дарбука, тонбак, тамбурин, дудук, ситар и многие другие.

Над созданием «Шахерезады» трудится команда из более 80 профессионалов из разных сфер: художников, костюмеров, гримеров, декораторов, мультипликаторов, реквизиторов и артистов музыкального жанра, номинантов высших театральных премий «Золотой софит», «Золотая маска» и других. Композитор проекта — Антон Андреев, хореограф — Искандер Фахрутдинов, художник-постановщик — Ислам Актемиров, художник по свету — Иван Никитин, музыкальный руководитель — Виктория Касумова.

«У нас получилось создать современную сказку для всей семьи, в которой смешались технологии, волшебство, фокусы, и конечно же, любовь. Мне как автору проекта было нужно через призму сказочности донести важные смыслы: веру в себя, умение мечтать, работать над собой, честность, достоинство»,— говорит автор и режиссер проекта Андрей Пастушенко.

Зося Пашковская