Гастрономическая игра в Cafe Claret

Черное сукно, белая бумага для записей, минута на обсуждение, финальный гонг — по средам зал Cafe Claret превращается в клуб знатоков. Знатоков еды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cafe Claret Фото: Cafe Claret

Бренд-шеф Cafe Claret Александр Богданов предлагает гостям проверить свои знания о разнообразии продуктов в ходе гастрономической сет-игры «FoodГик». Буриданов осел, башмаки Чарли Чаплина, Сальвадор Дали, Медуза Горгона — какое отношение они имеют к миру еды? Вопросы квиза вряд ли можно назвать простыми, да и подсказки не всегда проясняют ситуацию, подчас еще больше запутывая игроков. Заказав «FoodГик», команды от двух до восьми человек отвечают на вопросы шефа, получая в качестве призов авторские блюда из загаданных продуктов. Спойлер: в одном из раундов подают сок из баклажанов.

Для приготовления отгадок Александр Богданов использует фермерские продукты и сложные кулинарные техники: продукты маринуют, вываривают, томят, глазируют, ферментируют, дегидрируют, насыщают кислородом, переводят в новые текстуры. А для подачи выбрана и даже создана особая посуда: керамика с авторской росписью, замысловатые кувшинчики и чаши для жидких эликсиров, напечатанный на 3D-принтере черный ящик-головоломка.

Вместо музыкальных пауз — винное сопровождение. Сомелье Cafe Claret Роман Манжуков предлагает пары ко всем блюдам сета, задавая собственный вопрос: только российского производства или со всего мира? И это тот случай, когда правильный ответ у каждого свой.

Вероника Зубанова