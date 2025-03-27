Мясное перерождение Reborn

Команда Duoband переосмыслила собственный fine dining: на втором этаже над рестораном Harvest (от англ. «сбор урожая») вместо ресторана Recolte (от франц. «сбор урожая») открылся мясной Reborn (от англ. «перерождение», «рожденный заново»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Копченое ребро бычка

Фото: ресторан Reborn Копченое ребро бычка

Фото: ресторан Reborn

В концепции гастрономического проекта заявлены открытая кухня и максимально широкий взгляд на мясо: никаких рамок и ограничений (кроме ограничений по качеству продукта). Диетическое мясо кролика соседствует с жирным томленым брискетом, французский стейк «Шатобриан» — с курицей в корейском барбекю-соусе; говядина для севиче в течение суток маринуется с китайскими специями, а фуа-гра готовится с амаретто и кофейным маслом. Заправляет всем шеф-повар Андрей Ковалев («Тартарбар»). Мясо разделено по типу: говядина (стейки, тартар, беф бургиньон, равиоли с щекой), птица (от упомянутого фуа-гра до перепелки с беконом, которому нашлось бы место и в следующем разделе), свинина, ягненок и кролик. Кроме мяса, в меню есть овощи и морепродукты, хотя и не слишком много: френч-тост с луковым конфитюром и сыром грюйер, спагетти с крабом, сашими из дальневосточного гребешка с шисо-дрессингом. И десерты от шеф-кондитера Duoband Стаса Пауля: например, карамельный фондан с вяленой вишней или «Павлова» с печеным яблоком и красной смородиной.

По вечерам с пятницы по воскресенье в Reborn действует special offer от шефа — блюдо на компанию. В разные недели это может быть килограммовый стейк (например «томагавк»), утка по-пекински или говядина «Веллингтон» — мраморная говяжья вырезка из воронежской области, запеченная в слоеном тесте с мелко нарезанными грибами, пармской ветчиной и шпинатом. Что именно приготовят на этой неделе — расскажут при бронировании.

Вероника Зубанова