Мясное перерождение Reborn
Стиль Рестораны
Команда Duoband переосмыслила собственный fine dining: на втором этаже над рестораном Harvest (от англ. «сбор урожая») вместо ресторана Recolte (от франц. «сбор урожая») открылся мясной Reborn (от англ. «перерождение», «рожденный заново»).
Копченое ребро бычка
Фото: ресторан Reborn
В концепции гастрономического проекта заявлены открытая кухня и максимально широкий взгляд на мясо: никаких рамок и ограничений (кроме ограничений по качеству продукта). Диетическое мясо кролика соседствует с жирным томленым брискетом, французский стейк «Шатобриан» — с курицей в корейском барбекю-соусе; говядина для севиче в течение суток маринуется с китайскими специями, а фуа-гра готовится с амаретто и кофейным маслом. Заправляет всем шеф-повар Андрей Ковалев («Тартарбар»). Мясо разделено по типу: говядина (стейки, тартар, беф бургиньон, равиоли с щекой), птица (от упомянутого фуа-гра до перепелки с беконом, которому нашлось бы место и в следующем разделе), свинина, ягненок и кролик. Кроме мяса, в меню есть овощи и морепродукты, хотя и не слишком много: френч-тост с луковым конфитюром и сыром грюйер, спагетти с крабом, сашими из дальневосточного гребешка с шисо-дрессингом. И десерты от шеф-кондитера Duoband Стаса Пауля: например, карамельный фондан с вяленой вишней или «Павлова» с печеным яблоком и красной смородиной.
По вечерам с пятницы по воскресенье в Reborn действует special offer от шефа — блюдо на компанию. В разные недели это может быть килограммовый стейк (например «томагавк»), утка по-пекински или говядина «Веллингтон» — мраморная говяжья вырезка из воронежской области, запеченная в слоеном тесте с мелко нарезанными грибами, пармской ветчиной и шпинатом. Что именно приготовят на этой неделе — расскажут при бронировании.