Osoba с гастрономической панорамой

Ржаные лепешки с телячьими хвостами, оливье по рецепту 1876 года, буйабес по-петербургски — новый ресторан Osoba Gastronomic Panorama в доме Гансена предлагает «широко взглянуть» на кулинарию Азии и Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Osoba Фото: ресторан Osoba

Панорамные здесь не только окна с видом на Невский проспект и Казанский собор. В интерьере тоже есть на что посмотреть: пятиметровая люстра, мрамор, латунь, хрусталь, зеркала, зелень и живые цветы. Но главный «обзор» — в тарелках. Шеф-повар Никита Сечин (Ginza Project, UVA, «Май», «Центральный») готовит евразийский фьюжн с использованием авторских и старинных рецептов, местных специалитетов и небанальных сочетаний. К примеру, тыквенный крем-суп с пряником и страчателлой, борщ с уткой и подкопченной вишней, голубцы с крабом.

В разделе закусок отдельное место занимают позиции raw: морской еж с пармезаном и кремом из черного чеснока, устрица с маракуйей и мятой икрой, татаки из говядины с трюфельным кремом, сашими из лосося с изумрудным огурцом и ледяным кремом. Есть и сеты на компанию: guncan set, handroll set, raw plate.

Гордость шефа — ржаные лепешки четырех видов: кроме уже упомянутых — с пепперони, пятью сырами и лососем. Любителям пасты — казаречче с тартаром из тунца, мальтальяти с томленой уткой и муссом пармезан, макарончини с крабом и икрой кеты. Много рыбы и морепродуктов: тюрбо с печеными томатами и молодым картофелем, осьминог по-сицилийски с печеным бататом, фаланги краба с картофельным гратеном и сливочным биском.

Оригинальные рецепты от шефа дополнят коктейли от Лионела Рабеаривелу (Imbibe Crew) — классические с авторскими «нотками».

А в помещении бывшего денежного хранилища команда под руководством владелицы сети отелей Kempf Натальи Кемпф обещает открыть speakeasy-бар для дегустаций в очень узком кругу (на четыре персоны).

Вероника Зубанова