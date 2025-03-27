Matilde со вкусом Пьемонта

Ресторанная группа Bona People (Must, Bona Capona, Lalaki, «Склад 22») открывает на Петроградской стороне заведение, посвященное одному из самых гастрономически богатых итальянских регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bona People Group Фото: Bona People Group

В конце 2024 года концепт-шефом Bona People стал Алексей Ермаков, ранее работавший во многих заведениях, в том числе и итальянских (El Copitas, Paloma Cantina, Nola Jazz Bar, «Пища династии Минь», Tagliatelle Caffe). Он уже успел переосмыслить концепцию ресторанов Bona, сделав акцент на кулинарных традициях разных регионов Италии. В новом заведении с женским именем Matilde шеф сосредоточился на одном регионе: родине вермута и вителло тонато Пьемонте. Его отличают баланс мясных и рыбных блюд (щедро приправленных специями, зеленью, грибами и орехами), любовь к таким способам готовки, как тушение и консервация, а также разнообразие местных специалитетов и, соответственно, широкие возможности для кулинарных экспериментов.

По замыслу создателей ресторана, Матильда — это вечная странница, собирающая кулинарные секреты по побережьям и виноградникам Пьемонта. В меню Matilde целая линейка разнообразных ризотто, богатый выбор аутентичных сыров и современное прочтение традиционных сладостей региона в разделе «Десерты». В винной карте — большая палитра пьемонтских вин, в коктейльной — напитков на основе вермута. Не зря же Турин считается мировой столицей аперитивов.

Вероника Зубанова