Matilde со вкусом Пьемонта
Стиль Рестораны
Ресторанная группа Bona People (Must, Bona Capona, Lalaki, «Склад 22») открывает на Петроградской стороне заведение, посвященное одному из самых гастрономически богатых итальянских регионов.
Фото: Bona People Group
В конце 2024 года концепт-шефом Bona People стал Алексей Ермаков, ранее работавший во многих заведениях, в том числе и итальянских (El Copitas, Paloma Cantina, Nola Jazz Bar, «Пища династии Минь», Tagliatelle Caffe). Он уже успел переосмыслить концепцию ресторанов Bona, сделав акцент на кулинарных традициях разных регионов Италии. В новом заведении с женским именем Matilde шеф сосредоточился на одном регионе: родине вермута и вителло тонато Пьемонте. Его отличают баланс мясных и рыбных блюд (щедро приправленных специями, зеленью, грибами и орехами), любовь к таким способам готовки, как тушение и консервация, а также разнообразие местных специалитетов и, соответственно, широкие возможности для кулинарных экспериментов.
По замыслу создателей ресторана, Матильда — это вечная странница, собирающая кулинарные секреты по побережьям и виноградникам Пьемонта. В меню Matilde целая линейка разнообразных ризотто, богатый выбор аутентичных сыров и современное прочтение традиционных сладостей региона в разделе «Десерты». В винной карте — большая палитра пьемонтских вин, в коктейльной — напитков на основе вермута. Не зря же Турин считается мировой столицей аперитивов.