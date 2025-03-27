Salty по-гречески

На первом этаже ЖК Grand House ресторатор Наталья Семенюк (22BISTRO) открыла заведение с греческим колоритом под названием Salty, отсылающим к сленгу серферов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Salty Фото: ресторан Salty

Покорители волн часто желают друг другу be salty или stay salty, что можно перевести как «будь соленым», то есть верным морю. В интерьере (арочные своды, шероховатые стены, терракотовая плитка и колонна) за море отвечает необычная стеклянная столешница, преломляющая свет и создающая эффект волн. Морской — преимущественно средиземноморской — стала и гастрономическая концепция, разработанная Олесей Дробот («ЕМ»): различные закуски-мезе, куриный суп «Авголемоно» с нутом и лимоном, хот-дог с осьминогом, креветки «Саганаки» с фетой и грюйером, томленая баранина lamb kleftiko, лимонный тарт с пахлавой.

Соленую (а не только сладкую) выпечку готовит в Salty команда Максима Бабича: кроме традиционных греческих наименований (буреки, тиропита, капицуния, падзаропита), можно попробовать провансальские фугасы, классические круассаны и даниши.

«Греческая история — это в первую очередь про еду,— объясняет пекарь.— Мы используем в выпечке оливки, тапенады, а также различные средиземноморские "намазки": томаты, анчоусы».

Добавить соли можно и в прямом смысле, ведь в меню несколько ее «домашних» видов: с травами, пряностями, маслами.

Вероника Зубанова