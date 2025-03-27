«Преступление и наказание» в старинном особняке

Роман Федора Достоевского обрел необычную театральную форму иммерсивной драмы в постановке Владимира Мирзоева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Особняк Дашков, 5 Фото: Особняк Дашков, 5

27–30 марта в московском театре «Особняк Дашков, 5» пройдет необычное действо. Главной особенностью спектакля, как и всех других в этом театре, является эффект погружения: здесь нет разделения между сценой и зрительным залом, действие происходит во всем пространстве старинного особняка, а за игрой актеров можно наблюдать на расстоянии вытянутой руки. В спектакле используются разные формы визуального и сценического искусства: язык тела, хореография, вокал, необычные костюмы и декорации.

Режиссером-постановщиком иммерсивной драмы по мотивам романа Достоевского выступил Владимир Мирзоев, известный своими работами в Театре им. Станиславского и Театре им. Вахтангова, а также работой над российскими сериалами «Топи», «Внутри убийцы» и вызвавшем противоречивые отзывы сериалом «Преступление и наказание».

«В иммерсиве есть очень странные, я бы сказал, квантовые эффекты. По сути, каждый зритель, перемещаясь по трем этажам особняка, где много разных помещений, собирает свой уникальный спектакль. Это пазл, фрагменты которого можно собрать и так, и эдак,— говорит господин Мирзоев.— Разорванное пространство заставляет время течь иначе. И, конечно, личное общение с актером тет-а-тет — это изумительный сеанс психотерапии».

Главный герой драмы — Родион Раскольников — является перед зрителями «расколотым» на три очень разные личности. По задумке режиссера, протагонист романа оказывается в разных пространствах особняка одновременно. Владимир Мирзоев создает мрачные вселенные, в которых стирается грань между реальностью и сном, между «Преступлением и наказанием» и другими произведениями Достоевского. Так, в диалогах героев звучат фрагменты из «Братьев Карамазовых», «Идиота», «Записок из подполья», «Дневника писателя».

В творческую команду под руководством Владимира Мирзоева вошли режиссер Ольга Бараняй, художник-постановщик Алиса Меликова, художник по костюмам Екатерина Белая, художник по свету Никита Черноусов. Большую роль в шоу играют танец и пластика в постановке петербургского хореографа, двукратного лауреата премии «Золотая маска» Ксении Михеевой. Также она исполняет загадочную роль Сущности. Музыку к спектаклю написал композитор Александр Каменский.

Зося Пашковская