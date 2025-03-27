МХТ на четырех сценах

В Петербурге проходят грандиозные гастроли Московского художественного театра им. А. П. Чехова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Как вам это понравится» создан в стиле панк-комедии

Фото: Александра Торгушникова Спектакль «Как вам это понравится» создан в стиле панк-комедии

Фото: Александра Торгушникова

На сценах четырех театров петербургские зрители увидят восемь разноплановых постановок с участием звезд и нового поколения актеров МХТ. Свои авторские спектакли привезет Константин Хабенский.

30 и 31 марта на сцене БДТ покажут «Маскарад с закрытыми глазами» Петра Шерешевского, которого критики называют одним из самых сильных и прогрессивных современных драматических режиссеров. Спектакль получил множество театральных премий. В главных ролях — Игорь Верник и Мария Фомина. За своего Арбенина Верник был отмечен тремя наградами в номинации «Лучшая мужская роль». Оригинальная пьеса рефлексирует на темы лермонтовского «Маскарада» и оценивает преступление страсти через призму постмодернизма.

1 апреля на сцене БДТ представят комедию Шекспира «Как вам это понравится». В постановке Юрия Муравицкого спектакль носит название «панк-комедия». А все потому, что, как утверждает режиссер, Шекспир был… панком. Поэтому в постановке занята преимущественно молодежь. И, по признанию Юрия Муравицкого, выглядит это так, как будто Шекспира играют Sex Pistols, причем на сцене театра «Глобус».

2 и 3 апреля на Новой сцене Александринского театра покажут «Жизель Ботаническую», постановку Никиты Кобелева по прозе Эдуарда Кочергина — историю девушек, торгующих собой у Ботанического сада в послевоенном Ленинграде и сообща воспитывающих дочку погибшей подруги. Подзаголовок — «Комедия о горемычной жизни». В ролях Светлана Колпакова, Ксения Теплова, Софья Шидловская и другие.

4 и 5 апреля на исторической сцене Александринки будет показана недавняя премьера — «Чайка» Константина Хабенского, которая стала его театральным режиссерским дебютом. В ролях Кристина Бабушкина, Илья Козырев, Андрей Максимов, Софья Шидловская, Станислав Любшин. Константин Хабенский посвятил свою «Чайку» женщинам своей жизни: «Для нас главные герои в "Чайке" — женщины В центре — их любовь, самоотверженность, тепло, внимание по отношению к мужчинам. Причем это внимание может либо поднять мужчин до звезд, либо вогнать в землю и превратить в погасшие угольки от старого костра».

4–6 апреля на Новой сцене пройдут два камерных спектакля. Это «Чрево» Андрея Гончарова с Ольгой Литвиновой и Артемом Быстровым в жанре «крестьянского мюзикла», по рассказу Евгения Замятина (4 апреля). И «Соня-9» Саши Золотовицкого (5 и 6 апреля) — постановка о подростках и для подростков по одноименной книге Алексея Олейникова. В спектакле использованы фрагменты интервью реальных подростков — московских школьников. В ролях молодые артисты МХТ Дарья Трухина, Кузьма Котрелев, Владислава Сухорукова, Арсентий Журид, Александр Поршин.

7 и 8 апреля гастроли завершаются на основной сцене Александринского театра спектаклем «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». В ролях Константин Хабенский, Кристина Бабушкина, Надежда Жарычева, Артем Волобуев, Ростислав Лаврентьев. Совместное произведение Константина Хабенского и Виктора Крамера — смешная, сюрреалистичная и бесконечно грустная история барона, который никогда не врал. В последний день жизни барон Мюнхгаузен вспоминает свои невероятные приключения, а родственники подыгрывают, думая только о том, когда уже можно будет зачитать завещание. В сценографии Виктора Крамера спектакль обрел невероятную зрелищность.

Альбина Самойлова