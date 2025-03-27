Римская гостиная на Мойке

Подлинные итальянские эстампы XVIII века, петербургская графика 20-х годов XX века, шедевры эпохи Возрождения в авторской интерпретации современного художника — Чайная гостиная в бельэтаже «Гранд Отеля Мойка 22» заявила себя как полноценное арт-пространство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Гранд Отель Мойка 22» Фото: «Гранд Отель Мойка 22»

Концепция нового художественного пространства принадлежит искусствоведу Василию Успенскому, он вдохновлялся знаменитыми римскими артистическими кафе. Развеска соединила работы трех художников разных эпох, посвященные разрушению и возрождению, связи времен и вечности искусства.

Подлинные эстампы знаменитого гравера XVIII века Джованни Баттиста Пиранези изображают величественные римские руины. Тему подхватывает графика Павла Шиллинговского (серия «Петербург. Руины и возрождение», 1923), который запечатлел город в состоянии разрухи после катаклизмов революции и гражданской войны. А современный художник Егор Остров интерпретирует шедевры классического искусства в особой авторской технике, сочетающей digital art с кропотливым ручным трудом. Специально для арт-пространства Чайной гостиной художник переосмыслил «Мадонну в кресле» Рафаэля, старинная копия которой находится в главном холле «Гранд Отеля Мойка 22».

Одна из работ Егора Острова — Persta Invicta Venus («Красота, оставайся непобежденной») по мотивам картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи» теперь украшает электронные карточки-ключи отеля.

В обновленном пространстве Чайной гостиной в поддержку римской темы запустили меню Grand Tour. В нем итальянская классика от бренд-шефа отеля Николая Хвалынского и десерты нового кондитера Серафимы Комочковой.

Альбина Самойлова