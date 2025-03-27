Новый Acron на древней земле

Первый отель класса люкс в историческом центре Великого Новгорода открывает новую страницу в индустрии гостеприимства одного из древнейших городов России.

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Когда приезжаешь в Великий Новгород после долгого перерыва, здесь удивляет буквально все. Чистота улиц и ухоженность парков, яркие фасады жилых домов, прекрасное состояние отреставрированных храмов и памятников. По петербургским меркам город совсем небольшой, но очень уютный. А Кремль с Софийским собором придают ему некую величественную ауру. Сюда лучше приезжать в будни и в несезон, особенно весной. Во всех парках, музеях, на просторах Кремля и набережных малолюдно, что для путешественника уже подарок. В общем, Великий Новгород можно назвать одним из самых романтических для петербуржцев маршрутов.

Новый отель официально называется Acron Hotel Veliky Novgorod, a member of Radisson Individuals. Его открыла российская группа «Акрон» в партнерстве с ZONT Hotel Group и Radisson Hotel Group. Этот пятизвездочный отель в историческом центре не кажется слишком пафосным — можно сказать, он поддерживает камерный дух города. Всего в гостинице 50 номеров, которые разделены на семь категорий. Интерьер просторных номеров с мягким светом выдержан в благородной палитре серого цвета. Часть апартаментов даже оборудована кухней.

Кстати, о кухне. Панорамный ресторан «Проун», пожалуй, тоже стал гастрономическим открытием. Загадочное название — неологизм, придуманный еще в 1920 году советским архитектором и художником-авангардистом Элем Лисицким. Так он сокращенно называл созданную им художественную систему: «проект утверждения нового». И в концепции ресторана — современная интерпретацию русской кухни с авторскими акцентами и в оригинальной подаче.

Работает в отеле и свой спа-центр, правда, совсем небольшой. Но в камерности тоже есть свои плюсы.

Елена Федотова