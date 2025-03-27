Интеллектуальные прогулки для эстетов

Отель «Индиго» пополнил коллекцию своих авторских аудиопрогулок на платформе izi.travel/indigo — теперь их 11.

Гостиница расположена в историческом центре города на улице Чайковского в Литейном округе с его старинными особняками, памятными адресами, легендами и удивительными историями. Поэтому коллекция началась именно с прогулки по улице Чайковского (бывшей Сергиевской) и Фурштатской. В рамках следующей прогулки можно «заглянуть» в Соляной городок, на улицу Гагаринскую и Соляной переулок со знаменитым Мухинским училищем. С этой аудиоэкскурсией помогла известный городской краевед Елена Жерихина. Она же выступила автором прогулки по ансамблю Смольного монастыря.

В пешей доступности от отеля расположен музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты». Так в коллекции появилась прогулка по адресам Бродского в Литейной части за авторством директора Фонда Иосифа Бродского Антона Алексеевского. В своей прогулке он провел нас секретными тропами и неизвестными проходными дворами, которыми любил водить своих гостей сам Бродский. Показал потаенные уголки и прочел стихи Бродского. Некоторые произведения звучат в исполнении самого Бродского. После этой аудиозаписи Антон стал «голосом» наших прогулок. А еще задуман поэтический тур по Летнему саду со стихами Пушкина, Ахматовой, Иванова и Кузмина.

Любопытная история вышла с прогулкой по литературным адресам Литейной части. Составил ее ведущий архитектор Государственного Эрмитажа, архитектор-реставратор, автор экскурсионных программ об Эрмитаже Виктор Туралин. Адресов оказалось так много, что пришлось разбить эту прогулку на четыре части. Зато вышли они очень увлекательными! И, конечно, стоит отправиться в интереснейшие аудиотуры по Таврическому саду и Марсову полю.

Альбина Самойлова