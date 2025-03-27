Загадочная Villa Mr. Pinky

Этот дом в тихом переулке в Коломне отличается от остальных. За красной дверью с ручкой-черепом открывается целый мир, разительно контрастирующий с тем, что принято называть петербургским стилем. Здесь все пронизано экзотикой и тайнами дальних странствий. Просто дух захватывает от избыточной нездешней красоты!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Placebo / 25 Фото: Placebo / 25 Фото: Placebo / 25 Следующая фотография 1 / 3 Фото: Placebo / 25 Фото: Placebo / 25 Фото: Placebo / 25

Пятизвездочный бутик-отель Villa Mr. Pinky вполне можно назвать самым необычным в Петербурге. Пройдя через маленький внутренний дворик с диваном и ротанговыми балийскими абажурами вместо фонарей, попадаешь в пространство, в котором сначала даже сложно сориентироваться. Все здесь наполнено артефактами и необычными предметами: восточными вазами, индонезийскими деревянными фигурками, декоративными черепами, невероятной живописью, коврами, зеркалами, статуэтками из разных стран… По легенде, это дом Mr. Pinky — азиатского миллионера, путешественника, гедониста и искателя смыслов. И весь невероятный антураж связан с воспоминаниями о его путешествиях.

На самом деле, когда-то этот доходный дом вместе с находившейся в нем же первой в России специализированной типографией железнодорожных билетов принадлежал потомственному почетному гражданину и «билетному магнату» Адальберту Лишке. Он был еще и изобретателем принципиально нового носителя информации — перфокарт, которые использовались до 1980-х годов. Вместе с городом дом пережил все исторические перипетии.

В 2016 году здание приобрела инвестиционная группа Placebo/25, которая занимается редевелопментом исторических зданий в Москве и Петербурге. В 2021 году открылась «первая очередь» реновации: ресторан Mr. Pinky и бутик-барбершоп CUT-OK (кстати, в отель можно попасть только через этот бутик, что тоже придает некую интригу). Летом 2024-го создатели проекта представили весь отель Villa Mr. Pinky с новой для Петербурга концепцией.

У любого предмета, блюда в меню и коктейля здесь есть своя легенда. А каждый из 13 номеров посвящен одной из важнейших для Mr. Pinky «наук жизни»: вину, красоте, телесному здоровью, чаю, искусству, кино. В новом туристическом сезоне в отеле планируется организовать авторские экскурсии по Коломне и кинопоказы редких фильмов, в том числе азиатских кинорежиссеров. В планах и азиатские маркеты, на которых можно будет купить чаи, пряности, украшения и другие вещицы, доставленные из дальних стран помощниками Mr. Pinky.

Уже сейчас обновилось основное меню ресторана: появились новые специалитеты: например, черное взбитое масло, маринованная клубника, кукурузный суп с розовым вином и фалангой краба, шпинатный хумус с ореховой пастой и другие блюда.

Елена Федотова