Жизнь у воды — особая эстетика

Пожалуй, не найти человека, который не любил бы водный пейзаж в том или ином виде. По этой причине мы стараемся ездить к морю или на тихие речки (кому что больше нравится), готовы переплачивать за видовые номера в отелях и так или иначе хотели бы иметь вид на воду из окна городской квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Практически в любом городе есть ценностная градация жилой недвижимости по расположению у воды: первая линия, вторая и так далее. Объективными причинами в пользу выбора недвижимости с видами на воду являются, во-первых, возможность бросить взгляд и не упираться им в соседнюю застройку, то есть визуальный комфорт. Вторая причина — свежий воздух. К примеру, в центре Петербурге нет привычного для мегаполисов смога благодаря движению воздуха по большим коридорам над водными путями.

В приобретении жилой недвижимости с видом на воду заинтересованы многие категории покупателей. Это и петербуржцы, всю жизнь прожившие в историческом центре, которые в принципе не очень любят окраины и многоэтажные новостройки. Для них реки и каналы с равномерной и соразмерной застройкой по набережной — это и есть Петербург. Жители других городов, выбирающие дорогую недвижимость у воды, также хотят получить вид из окна на тот самый исторический и каноничный Петербург.

Участков под застройку в Петербурге в принципе очень мало, а у воды — тем более. Исторически сложилось так, что рядом с водой в нашем городе находилось много предприятий. Начавшийся было редевелопмент перезапустил многие локации, причем даже в категории комфорт-класса, но впоследствии затормозился. Конечно, невозможно перенести все предприятия из центра. Судостроению нужен выход на воду, городу нужен порт. Но даже с имеющимися пятнами под возможный редевелопмент вдоль набережных можно было бы построить сотни жилых домов. В конце концов, общая протяженность городских набережных более чем на 150 км, даже с учетом многих ограничений,— большой потенциал.

Реальность же такова, что предложения в локациях рядом с водой в центральных районах относятся к категории абсолютного эксклюзива. Участков, свободных от застройки, разумеется, нет совсем. Поэтому там, где редевелопмент все-таки проходит, появляются ценные и качественные проекты. Отсюда с учетом затрат и редкости явления и следует статус такой недвижимости. Даже бизнес-класс на действительно видовых участках в центре невозможен — только премиум или de luxe.

Стоимость квадратного метра в домах с видами на воду может достигать полумиллиона рублей и даже больше. Все зависит от конкретного расположения и проекта. Квартиры в исторических локациях, будь то Центральный район или Петроградская сторона, обречены на рост капитализации благодаря своему расположению и видовым параметрам. Например, в ЖК «Северная корона» с момента начала продаж в конце 2021 года и до настоящего времени средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла в полтора раза. Если же оценивать вторичный рынок, то квартиры, приобретенные на старте продаж, сейчас предлагаются примерно на 30–40% дороже.

Однако далеко не все покупатели эксклюзивной недвижимости приобретают ее в инвестиционных целях. Подавляющая часть клиентов покупает все-таки для себя по уже упомянутым причинам: редкость предложения и желание владеть именно такой недвижимостью. В данном случае удорожание жилья со временем — очень приятный бонус, но не первоочередная мотивация.

Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК»