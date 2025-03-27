Меценат возрождает историю блокадного Ленинграда

Сегодня в Петербурге всего три почетных мецената, отмеченных соответствующим знаком регионального парламента. Один из них — Благотворительный фонд имени Погосяна Грачьи Мисаковича, созданный в 2017 году. Однако свою меценатскую деятельность попечитель ведет с 1990-х годов.

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За это время на его средства было реализовано множество инициатив: от возведения мемориалов и реставрации памятников до издания книг и съемки фильмов. Большая часть проектов посвящена блокадному Ленинграду и Великой Отечественной войне.

Следующая остановка — Петербург

Отправной точкой благотворительности Грачьи Погосяна стала автобусная остановка в армянском селе Агарак, в котором он провел свое отрочество. Отсюда будущий меценат ездил до Ереванской военной спецшколы имени Главного маршала бронетанковых войск А. Х. Бабаджаняна. За неимением хоть какого-то навеса приходилось мерзнуть и мокнуть в ненастную погоду. «Тогда я дал себе слово: как только появится возможность, в первую очередь построю павильон для автобусной остановки. Спустя 16 лет я это сделал»,— вспоминает меценат.

Россию, в частности Санкт-Петербург и Ленинградскую область, он называет своей второй родиной, потому что здесь служил в армии, начал карьеру, обрел семью, став отцом четверых детей. «Относись к своему Отечеству и своей Родине, как к своему дому»,— любимая цитата Грачьи Погосяна. Сегодня его именной благотворительный фонд осуществляет проекты, объединенные идеей обратить внимание на знаковые исторические события и вспомнить героев прошлого: от разведчиков, солдат и подводников до литераторов, артистов и художников.

В рамках этой концепции фонд финансирует возведение и реконструкцию памятников, съемки документальных фильмов, издание книг, возвращение на родину останков солдат Великой Отечественной войны. Сегодня фонд насчитывает более 500 благих дел. Большая часть связана с блокадным Ленинградом и годами ВОВ. Причем география проектов этого направления не ограничивается только территорией нашей страны. Например, в 2024 году за счет средств фонда был установлен памятник на братском кладбище в эстонском городе Маарду. Как отмечал председатель правления Военно-исторического объединения Front Line Андрей Лазурин, там захоронено 70 советских воинов, в том числе командиров Красной армии. Кроме того, совместно с Front Line с 2016 года по настоящее время фонд финансировал установку более 70 надгробных плит, а также реставрацию 22 памятников на воинских захоронениях советских солдат на эстонской земле. И это далеко не все!

В целом благотворительная деятельность Грачьи Погосяна — как частная, так и через фонд — охватывает 14 стран, в их числе Латвия, Литва, Словакия, Белоруссия и другие.

Дань мужеству

В Петербурге одним из знаменитых мемориалов, который профинансировал и реализовал фонд, является шестиметровый бронзовый памятник «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город». Он был создан по проекту петербургского скульптора, заслуженного художника России Евгения Ротанова и архитектора Леонида Копыловского. Композиция включает несколько символических фигур: воин, рабочий и женщина с детьми поддерживают город на своих плечах.

Памятник установили в 2018 году в сквере Блокадников на пересечении проспекта Мориса Тореза и Политехнической улицы, а торжественное открытие с участием первых лиц города приурочили ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.

Идейным вдохновителем и инициатором выступила общественная организация «Жители блокадного Ленинграда». Именно их силами был организован этот сквер, а в 2004 году, к 60-летию Победы, установлен закладной камень — расположение будущего памятника. Место выбрано неслучайно: по данным регионального комитета по градостроительству и архитектуре, здесь проходила дорога на фронт. Для реализации этого проекта Грачья Погосян открыл именной благотворительный фонд. До этого благотворитель действовал как частное лицо.

Обширная деятельность

На средства мецената в Ленобласти было установлено несколько знаковых памятников. Так, в 2011 году рядом с музеем-диорамой «Прорыв блокады Ленинграда» установили шестиметровый гранитный крест с неугасаемой лампадой. Его авторы — архитекторы Валерий Кузьмин и Ашот Даваян. Осветил крест ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Гатчинский Амвросий. Согласно истории, здесь воины 136-й стрелковой дивизии в рамках спецоперации «Искра» прорвали оборону немцев, а далее развили наступление в сторону Волховского фронта. Спустя шесть дней блокада Ленинграда была прорвана.

В 2016 году на железнодорожном вокзале Тихвина был открыт памятник ленинградским детям, погибшим во время войны. Его возвели к 75-й годовщине трагедии: авиация вермахта разбомбила два эшелона с эвакуированными из Ленинграда детьми и ранеными красноармейцами. На лицевой стороне четырехметрового памятника — большое мозаичное панно с изображением скорбящей коленопреклоненной женщины на фоне горящего вокзала, а рядом упавшая на покореженные рельсы детская игрушка — плюшевый медведь. Художественные работы выполнила петербургская мозаичная мастерская «Тавр».

В 2023 году по обращению комитета по печати Ленобласти состоялось торжественное открытие памятного камня, посвященного воевавшим и погибшим в годы ВОВ журналистам. Мемориал установили в городе Любань — в сквере 30-летия Победы. Годом ранее там была высажена Аллея журналистов силами представителей комитета по печати правительства Ленобласти совместно с корреспондентами местных редакций. Тогда и возникла совместная идея о мемориале, а финансовая поддержка Грачьи Погосяна пришлась кстати.

В этом году фонд работает сразу над несколькими проектами в Петербурге. В частности, над установкой памятных досок — основателю и ректору Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы Юрию Платнову и первому учителю в стране со званием Героя Социалистического Труда Нине Кирсановой.

Также по обращению комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и испанской Ассоциации «Север» (г. Виктория, Королевство Испания) фонд создаст и установит четыре таблички для дубов для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Испании.

«Каждая эпоха имеет своих героев, значимые события, которыми мы должны гордиться. Главное для меня — сохранить память и передать ее нашим детям»,— объясняет свою миссию меценат.

О всех благотворительных проектах Грачьи Погосяна можно узнать в музее «Сохраняя память», открытом при поддержке губернатора Александра Беглова.

Алла Михеенко