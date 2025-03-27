Отпуск без компании

Судя по статистике, россияне все чаще интересуются путешествиями в одиночку — без семьи и друзей. Провести отпуск таким образом в этом году планируют уже более 13% клиентов турагентств. Чаще всего индивидуальные туры выбирают женщины в возрасте от 33 до 42 лет. «Деньги» выяснили, где предпочитают отдыхать и сколько тратят путешественники-одиночки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Одиночество — важный демографический тренд последних лет, отмечают социологи. Согласно результатам последней переписи населения, почти 42% домохозяйств в России представлены лишь одним человеком. Для сравнения, в 2010 году доля подобных домохозяйств составляла всего 25,7%. Маркетологи считают это важным показателем, который сказывается на всех сферах потребительского поведения, туристический рынок здесь не стал исключением.

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев утверждает, что туристы-одиночки составили 13% от общего объема бронирований организованных туров его компании за 2024 год. Подобных отдыхающих, с одной стороны, существенно меньше, чем пар, на которые приходятся 56% продаж. С другой — показатель практически сопоставим с долей семей с детьми (19%).

В этом году, похоже, подобная картина на туристическом рынке не изменится. Согласно опросу «Яндекс Путешествий», в 2025 году провести свой отпуск в одиночестве планируют 13,4% туристов. Эксперты турбизнеса полагают, что подобные решения далеко не всегда связаны с неблагоприятным семейным положением. Эти путешественники, по мнению аналитиков, нередко рассматривают опыт одиночных поездок как возможность для самопознания и личностного роста.

С общим ростом туристического рынка путешествия в одиночку становятся все популярнее. На это указывают данные систем бронирования. Аналитики «Слетать.ру» подсчитали, что объем продаж организованных туров на одного человека в январе и феврале увеличился на 17% год к году. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова говорит, что в первые два месяца этого года одинокие путешественники оформили 71% авиационных и 31% гостиничных бронирований.

Чаще всего без компании в поездки отправляются туристы в возрасте от 33 до 42 лет. На людей такого возраста, по подсчетам «Слетать.ру», приходится 67% проданных туров. Немного чаще на подобный шаг решаются женщины: в общих покупках их доля достигает 53%. Елена Шелехова добавляет, что чаще всего туристы-одиночки летают самолетами в эконом-классе и выбирают отели категории «четыре звезды», задерживаясь в них обычно от одного до трех дней.

Больше всего туристов, предпочитающих одиночество, в столице. По данным «Слетать.ру», 40,9% подобных поездок в начале этого года начинались из Москвы. Доля подобных туров из Санкт-Петербурга существенно меньше — 11,4%. Следом в этом ряду идут Екатеринбург — 6,4%, Казань — 2% и Самара — 1,9%.

Карта маршрутов индивидуальных туристов в целом мало отличается от общих предпочтений на рынке. В OneTwoTrip ключевым городом авиаприбытий отдыхающих-одиночек в январе и феврале называют Ереван, на долю которого пришлось 10,5% выкупленных одинокими туристами билетов. Следом идут Баку (6,9%), Дубай (5,8%), Стамбул (5,7%) и Ташкент (5,3%). В «Слетать.ру» отмечают, что заметнее всего спрос одиноких путешественников сейчас растет на туры на Мальдивы. На январь — февраль было продано на 53,8% туров больше, чем годом ранее. На втором месте по динамике подобного спроса — Таиланд, прибавивший 47,7%. Египтом самостоятельные туристы стали интересоваться на 27,6% чаще, а Шри-Ланкой — на 22,4%. Выраженную динамику аналитики также фиксируют по таким направлениям, как Индия и Китай.

Одно из очевидных отличий одиночного отдыха — его более высокая цена. Олег Козырев говорит, что по итогам 2024 года такое путешествие обходилось в среднем на человека на 20% дороже, чем поездка с попутчиками. Это обычно обусловлено тем, что в отелях одноместные и двухместные номера часто стоят одинаково, даже с учетом питания, кроме того, в отелях одноместных вариантов размещения бывает крайне мало, порой они не предусмотрены в принципе. «Турист оплачивает перелет туда и обратно, а также проживание в двухместном номере, что, конечно, обходится дороже»,— рассуждает господин Козырев. Например, организованный тур в Турцию в 2024 году, по подсчетам Travelata.ru, обходился россиянам в среднем в 98 тыс. рублей, в Египет — в 102 тыс., по России — 44 тыс. За Таиланд одиночки платили в среднем 132 тыс. рублей.

Елена Шелехова обращает внимание и на то, что расходы туристов-одиночек часто оказываются выше при бронировании экскурсий. Если компании могут разделить цену такого досуга, то одинокие туристы несут все траты самостоятельно, замечает она. Но на третью ключевую составляющую любого путешествия — цену авиаперевозки — число людей в бронировании никак не влияет.

Александра Мерцалова («Ъ-Деньги», № 1 от 20.02.2025)