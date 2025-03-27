В круиз по Енисею

География круизных путешествий в мире расширяется с каждым годом. Вместо классических маршрутов туристы все чаще выбирают экспедиционные круизы в удаленные регионы. Побывать в труднодоступных местах, не отказываясь от привычного комфорта, стало возможно благодаря оборудованным экспедиционным судам и специально разработанным экскурсионным маршрутам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Водоходъ» Фото: «Водоходъ»

Самая полноводная река России Енисей протянулась от Саянских хребтов через Северный полярный круг до самого Карского моря. Енисей проходит сквозь лесистую тайгу, живописные горы и арктическую тундру, позволяя туристам наслаждаться сибирской природой, которая неспешно меняется с юга на север. Вдоль берегов Енисея сложился особый историко-культурный феномен, пропитанный колоритом жизни малых народов и очарованием дикой природы: Енисейская Сибирь. Ненцы и эвенки называли Енисей «большая вода», приписывая реке в легендах богатырский характер и мистические свойства. Сегодня некоторые малочисленные народы сохраняют традиционный уклад и кочевой образ жизни, занимаясь рыболовством и разведением оленей. Увидеть все это можно, только путешествуя по реке, ведь до некоторых локаций иначе просто не добраться.

Отправиться в речной круиз по Енисею можно из Красноярска или из Дудинки, небольшого города, находящегося около Норильска. Дудинка сразу удивит разноцветными домами, которые специально покрашены в разные цвета, чтобы их можно было различить в метель. Узнать о культуре коренных малочисленных народов Таймыра можно не только в краеведческом музее, но и посетив чумы и побеседовав с местными жителями. Сегодня, как и сотни лет назад, многие оленеводы Таймыра живут в чумах, ездят на упряжках и верят в своих богов.

Путешествие по Енисею — это и знакомство с потомками сибирских казаков, джип-тур или вертолетная экскурсия в заповедник ЮНЕСКО «Плато Путорана», исследование объектов сталинской «Стройки 503», посещение «Музея вечной мерзлоты». А еще это настоящая сибирская рыбалка и уроки выживания в тайге, вкусы Сибири и особенная гастрономия.

Оригинальная экспедиция

Открытию новых локаций и труднодоступных территорий посвящены экспедиционные круизы разных форматов на комфортабельном теплоходе «Максим Горький».

«Енисейская экспедиция» в Красноярском крае от компании «Водоходъ» начала свою историю с 2019 года, когда реновированный под пятизвездочный отель теплоход «Максим Горький» был переправлен на Енисей и с 2020 года начал экспедиционные круизы от Красноярска до Дудинки и в обратном направлении. Пассажировместимость теплохода не превышает 100 человек. В основе идеи оригинальной туристической экспедиции — пересечение трех климатических поясов и полярного круга, погружение в историю разных локаций, знакомство с бытом и культурой малых народов Севера в условиях комфорта пятизвездного плавучего отеля. Норильск, Дудинка, Тыяха, плато Путорана, Игарка, Ермаково, Туруханск, Канготово, Бахта, Ярцево, Енисейск, Галанино, Красноярск — участники экспедиции посещают более 30 уникальных объектов.

Комфорт в деталях

На борту теплохода все продумано так, чтобы максимально погрузить туристов в культуру и историю енисейского региона: от ресторанов с сибирскими специалитетами до познавательных лекций от интересных спикеров.

Каждая палуба соответствует определенной географической зоне, через которую проходит Енисей: степь, тайга и Арктика.

В дизайне интерьеров использованы натуральные материалы, этнические элементы, карты из «Чертежной книги Сибири 1701 года» Семена Ремезова. Просторные каюты оформлены декоративными деревянными панно, на которых воспроизведены наскальные рисунки Шалоболинской или Боярской писаниц — знаменитых археологических памятников Хакасии и Красноярского края.

В каждом круизе бренд-шефы создают блюда в особой гастрономической концепции «Родные берега», опираясь на гастрономические традиции Сибирского региона и побережья Енисея.

Енисейская пелядь и стерлядь, полярный плашкоут с сугудаем из муксуна и талой из тайменя, салат с олениной и папоротником, томленая лосятина и косуля, нежнейшая нельма, домашние пельмени и пироги — все эти блюда повара теплохода готовят в коллаборации с известными бренд-шефами страны. Также на борту устраиваются гастроужины от ведущих шеф-поваров Красноярского края и России, которые представляют северную кухню с сибирскими специалитетами, деликатесами из дичи и рыбы.

Поддержать спортивную форму и физическую активность, особенно после кулинарных упражнений, можно в современном тренажерном зале. Здесь также работает спа-зона с сибирским банным комплексом, массажным кабинетом и соляной комнатой.

Долго и коротко

Полный маршрут «Енисейской экспедиции» занимает 11 или 12 дней от Красноярска до Дудинки или в обратном направлении. Для тех, кто не готов уезжать в путешествие надолго, разработан экспресс-формат, когда вместо 12 дней путешествие занимает одну неделю (6–8 дней). В круизе на 8–9 дней по маршруту Красноярск — Бахта — Красноярск путешественники знакомятся с жизнью и бытом таежных охотников, старообрядцев, потомков сибирских казаков.

Маршрут Красноярск — Енисейск — Галанино — Барабаново — Красноярск займет всего четыре дня, но даже за это время можно отдохнуть и погрузиться в колорит Красноярского края. Удивительная аура старейшего сибирского города Енисейска, шедевры русского зодчества Сибири, традиции охотников и рыболовов Бахты — все эти открытия в экспедиции по сибирской земле делают путешествие уникальным.

Альбина Самойлова