Люстры засияли по-новому

В парадные залы Александровского дворца ГМЗ «Царское Село» после реставрации вернулись три люстры конца XVIII века, созданные по рисунку Джакомо Кваренги, каждая — на 100 свечей.

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Выполненные из бронзы, стекла и хрусталя, они впечатляют своими размерами: высота 3,5 м, вес — более 240 кг. В коллекции музея нет других подобных люстр. Работы по реставрации выполнили специалисты мастерской «Студия Южаковой».

«В процессе работ люстры разобрали на детали и расчистили от всех видов загрязнений. Реставраторы устранили разрывы бронзы, трещины, каверны и восполнили позолоту в местах утрат. По имеющимся аналогам изготовили недостающие детали,— рассказывает хранитель музейной коллекции «Металл» ГМЗ «Царское Село» Екатерина Стадлер.— Если вы посмотрите на эти люстры, то увидите, что их хрустальный убор чрезвычайно богат и разнообразен: они щедро украшены многочисленными гирляндами, подвесками, обелисками разных размеров и гранеными розетками. Мастера также отреставрировали сколы и восполнили утраты на центральной колбе рубинового стекла. Работа со столь хрупким материалом, особенно в таком объеме, требует предельной деликатности и мастерства».

Также была заменена старая электропроводка, завершающим этапом стало изготовление трубок молочного стекла, имитирующих свечи.

У люстр богатая история. Они создавались для Георгиевского зала Зимнего дворца, но в том интерьере никогда не находились. Было заказно восемь штук, но изготовили только три в петербургской бронзолитейной мастерской Иоганна Цеха. Тогда каждая из них была рассчитана на 50 свечей. После смерти Екатерины II император Павел I распорядился украсить ими залы своей новой резиденции — Михайловского замка, откуда потом они вернулись в Зимний дворец.

Люстры поступили в Царское Село в 1830 году — по распоряжению императора. Их разместили в трех залах парадной анфилады Нового (Александровского) дворца: в Полукруглом и Портретном залах и Мраморной гостиной. Сочетание золоченой бронзы и бликов хрусталя, особенно при зажженных свечах, выглядело необычайно эффектно.

В 1848 году по распоряжению императрицы Александры Федоровны для лучшего освещения к каждой люстре добавили по 50 рожков для свечей на двух тонких обручах; в начале 1900-х люстры электрифицировали. Во время Великой Отечественной войны ценные предметы эвакуировали: одну люстру — в Новосибирск, две — в Сарапул.

А реставрация всего Александровского дворца продолжается. В 2025 году в экспозицию войдут Полукруглый и Портретный залы, Мраморная гостиная.

Зося Пашковская