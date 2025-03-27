Под солнцем и луной

Экологический, водный, промышленный, пляжный, деловой, спортивный, культурный, гастрономический — все эти виды туризма вполне освоены и развиваются в разных регионах России. Казалось бы, турфирмами и путешественниками охвачены все возможные виды отдыха, но нет — наметился новый удивительный тренд: ноктуризм. Так называются путешествия по ночам. То есть теперь люди куда чаще едут не «за туманом и за запахом тайги», а за северным сиянием и звездным небом. А еще есть ночные ярмарки, фестивали и концерты, прогулки по набережным и разведенные мосты…В общем, романтика и новые впечатления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как известно, население мира стареет. По данным Минтруда, доля россиян старше 55 лет впервые в современной истории страны достигла 30%. И туристическая отрасль откликнулась на это явление по-своему: появились ностальгические путешествия по местам, связанным с кумирами молодости, по городам и весям, концертным залам и курортам, где творили и выступали любимые певцы, музыканты, актеры. Или еще вот путешествия по бывшим советским санаториям — некоторые из них все еще хранят дух своего времени, несмотря не реконструкции и реорганизации. Ну а настоящую экзотику открывает этнотуризм: тут и древние крепости Дагестана, и буддийские храмы Бурятии, и кухня эвенков, и обряды юкагиров.

Вишенка на торте развлечений — соло-путешествия для самодостаточных индивидуалистов. Тех, кому лучше с собой, чем в коллективе или в туристической группе незнакомых людей. Сегодня туроператоры могут проложить маршрут по таким местам, о которых мы и не подозреваем.

Елена Федотова