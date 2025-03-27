Схватить за хвост птицу счастья

Охота к перемене мест с приходом тепла и солнца становится как минимум логичной. Чем длиннее световой день, тем больше впечатлений впитает носитель аллеля 7R гена DRD4 — считается, что именно он отвечает за страсть к авантюризму и любовь к путешествиям. Куда отправиться весной 2025 года? Мы знаем.

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Плато Путорана — одно из самых труднодоступных мест в мире — норильские гиды советуют посещать летом: активный сезон здесь стартует в июне, а наиболее полноводными водопады бывают в начале июля.

Зато на излете зимы — по меркам сибирского Крайнего Севера это примерно конец апреля — на плато можно застать удивительное явление, «весенний ух»: огромные пласты снежного покрова оседают вниз, и это движение сопровождается внезапным ветром и шумом.

Дикой — во всех смыслах — красоты Иркиндинский водопад, расположенный в буферной зоне, за долгую зиму превращается в ледопад: чистейшая вода замерзает и превращается в лед ярко-голубого цвета. Процесс сопровождается парением, и все вместе это впечатляет даже видавших виды путешественников.

Туристов на плато Путорана забрасывают на вертолетах, снегоходах или катерах — в теплые летние месяцы.

Весной на здешних склонах можно увидеть стада мигрирующих оленей, а если повезет, застать эндемичное животное — путоранского снежного барана. Огромный плюс поездки в это время года — отсутствие комаров: летом они выводят из себя даже невозмутимых местных жителей.

Шумакские аршаны

Первые массовые — не более 25 человек на борту — туры в Восточный Саян стартуют из Иркутска с конца апреля. До того к истокам самых молодых минеральных вод страны возможен индивидуальный трансфер.

Шумакские аршаны разнообразны: только нумерованных источников насчитывают больше 100. Из двух скважин, расположенных на расстоянии 10 сантиметров друг от друга, могут бить совершенно разные по составу и свойствам ключи — это сибирские Цхалтубо и Карловы Вары в их самом первородном виде. Геолог Александр Львов обнаружил источники в 1920-х годах, но, судя по надписям на тибетском и монгольском языках о том, от каких болезней они лечат, к этому спа припадали еще воины Чингисхана — есть такая легенда.

Источники образуют несколько линий, а, нанесенные на карту, копируют расположение органов человеческого тела. Мистика в этих краях вообще висит в воздухе: дацан с крышей, поросшей деревьями, старые бурятские капища, следы медведей и волков, которые пробирались по тропе буквально день (хорошо, если не час) назад… Недельная поездка на Шумак многим заменяет годы медитаций и ашрамов.

Когда цветет маральник

Самое красивое время в краях, оглушающих своей красотой круглый год,— конец апреля и начало мая, период, когда цветет маральник. Происходит это очень быстро: только вчера склоны гор были подернуты легкой розово-сиреневой дымкой — глянь, уже полыхает инстаграмный костер, на который летят человеческие мотыльки.

Аборигены считают, что настоящий Алтай начинается после перевала Чике-Таман (что означает «Прямая подошва»). И уже несколько лет подряд проводят в этих местах фестиваль «Чике-Таманская весна — когда цветет маральник»; в этом году он состоится 11 мая. Главные действующие лица фестиваля — лошади, здесь традиционно проходит финал чемпионата игры кок-бору. Две конных команды на огромном поле сражаются, кто быстрее забросит тушу барашка в казан соперника. Пыль столбом, крики публики — алтайский покерфейс на поверку оказывается богатым на мимику. Все это сопровождается дымом многочисленных жаровень и мангалов, зазываниями продавцов сувениров, песнями и плясками луноликих красавиц в ярких одеждах. В отдалении, на склонах, лиловым морем волнуется маральник…

Вологодские птички

В Вологду надо лететь именно для того, чтобы лететь: это одно из немногих направлений в стране, куда отправляются маленькие красные самолетики Як-40. Борта на 30–32 места имеются еще у «Красавиа», «Камчатских авиалиний» и специального летного отряда, обслуживающего главу государства. Но такие красивые, с кружевной птицей счастья,— только у вологжан. Несколько раз в неделю красные «птички» взмывают в небо из обеих столиц, а также связывают Вологду с Великим Устюгом: Новый год проходит, резиденция Деда Мороза из режима «подвиг» переключается в режим «просто жизнь», а роскошный старорусский город остается.

Гости Вологды попадают в аэропорт, открывшийся в декабре прошлого года после реконструкции. Теперь это яркий образчик советского модернизма: с автоматом с газировкой, бесплатными играми в морской бой и хоккей, с кусочком экспозиции из музея детства, фотозонами с аналоговыми телефонами, креслами, настенным ковром.

Отдельного внимания заслуживает панно «Гостеприимная Вологда» на здании аэропорта. За 33 года своего существования оно утратило 5% смальты, и художники выложили маленькими камушками эти 3–5 кв. м.

Покрова на Нерли

Фотолюбители и не только отдельно любят бывать у этого шедевра древнерусского зодчества в паводок, когда весь Боголюбовский луг покрыт водой Нерли и Клязьмы. В особо удачные годы в лодки садятся чуть не от железнодорожной станции. Проплывать над старинной брусчаткой, рассматривая камни XII века,— штучная эмоция.

Храм выстроен так, что сам он никогда не заливается вешними водами. Он действующий, службы ведутся по двунадесятым праздникам. В этом году можно совместить прекрасное с высоким и отправиться в это недолгое путешествие — словно через Лету или Стикс — на Пасху.

Поскольку зима была малоснежная, ждать высокой воды не приходится. А в прошлые годы уровень ее поднимался на четыре метра и больше: 5 метров 20 сантиметров — рекорд 2013 года.

Отдельного внимания заслуживают прихожане, сознательные и не очень. Не все из них готовы платить за лодку, поэтому люди добираются к храму на сапах, байдарках, каяках — на чем бог пошлет.

Цветущая степь

Один раз в году заповедник «Ростовский», что в 250 километрах от Ростова-на-Дону, окрашивается если не во все, то во многие цвета радуги: две апрельских недели здесь случается цветение тюльпанов и ирисов, и пик этого действа обычно приходится на 15–18-е числа. В этом году фестиваль «Воспетая степь» пройдет 19 апреля, многие турфирмы организуют трансфер в заказник.

Красные, белые, желтые и даже черные тюльпаны (на деле это подвид колокольчика, но очень похож) — Шренка, Бибберштейна и двухцветковые, как уточняют сотрудники заповедника,— распускаются в непаханой целинной степи, которую никогда не топтала нога животного. Дикие мустанги тут тоже есть, но живут они на самовыпасе на острове посреди озера Маныч-Гудило. Добраться ближе к лошадям можно на маленьком пароме, билеты расхватывают как горячие пирожки.

Посреди изящных головок тюльпанов желтым, лиловым и белым светятся ирисы. Отцветут они — степь покроется голубым ковром льна, плавно перетекающим в гладь озера. А потом — южная засуха, только запахи ковыля да выжженный пейзаж.

В разных уголках

«Сейчас строится большое количество симпатичных видовых глэмпингов и загородных домов, можно присмотреться к отдыху в таком формате,— советует Наталья Анисимова, руководитель партнерских коммуникаций сервиса путешествий «Туту».— Причем это необязательно будет Подмосковье или тот же Алтай — регионы, известные своими интересными местами размещения туристов. Можно отправиться в путешествие по пяти глэмпингам Татарстана, открывшимся за последний год. Или посмотреть на сусликов в меловых горах в уютном глэмпинге "Холмы" в Ульяновской области».

Интересный вариант — Воронеж и область с парком хаски и альпака в Белом колодце. Там же можно погулять по Дивногорью и Кривоборью и протестировать блюда из спаржи, которая тут растет. Купить с собой спаржу нескольких видов лучше на Центральном рынке в Воронеже: сам по себе рынок тоже является обязательным местом для посещения.

Апрель или май, после майских праздников,— очень хорошее время для того, чтобы съездить в Калининградскую область, считает госпожа Анисимова. Она советует обратить внимание на восточную часть, на отреставрированные симпатичные прусские города: Неман, Советск, Гусев, Железнодорожный, Черняховск. Самые смелые могут доехать до Краснолесья: по калининградским меркам это далеко, по московским — не очень. Там находятся Роминтенская пуща, прекрасный арочный железнодорожный мост, и вообще красота. На Выштенецкой возвышенности стоит попробовать блюда из локальных продуктов по традиционным для этого региона рецептам: мороженое из цветов бузины, пхали из сныти, каперсы из липы. Учитывая, какие в области сделали велодорожки, то от Светлогорска до Зеленоградска можно проехать на велосипеде. Это специальные двухполосные дорожки, они идут через сосновый лес, по берегу моря, оборудованы зонами отдыха — можно получить огромное удовольствие от такой прогулки.

Тульская область — это прежде всего нестандартные истории Саши Липман, одного из лучших экскурсоводов России, отмечают туроператоры. Особенно стоит обратить внимание на экскурсии про Тулу «18+»: про мастеров, про публичные дома, а также небанальный взгляд на семью Толстого. Один из самых ярких музеев — Музей Куликова поля, современный, интерактивный, запоминающийся. Очень хороший музей археологии в центре Тулы, он будет интересен в первую очередь детям: можно все трогать и нужно все трогать, смотреть, нюхать, нажимать. А еще стоит заглянуть в Музей станка и в арт-кластер «Искра».

Наталья Лавринович