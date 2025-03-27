В самолет — с улыбкой

Команда Пулково добилась сокращения времени от входа на территорию аэропорта до выхода на посадку до получаса. Следующий шаг — сделать путь пассажира еще быстрее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Воздушные Ворота Северной Столицы» Фото: «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Современность требует от бизнеса гибкости и технологической смелости. В Пулково мы убеждены: будущее за автоматизацией. Уже сегодня в аэропорту внедрена предиктивная аналитика для того, чтобы сделать путь пассажира быстрее, а сервис лучше. Искусственный интеллект помогает оперативно реагировать на любую ситуацию и делать так, чтобы вне зависимости от количества пассажиров для их обслуживания всегда было достаточно техники и людей. Анализируя данные, мы планируем ресурсы и создаем систему, которая обеспечивает одинаковый уровень комфорта. Благодаря внедрению предиктивной аналитики время предполетного обслуживания от въезда на территорию аэропорта до зоны вылета составляет всего 30 минут. Для бизнес-пассажиров показатель еще выше: 9–13 минут.

Мы уже тестируем роботов для помощи с багажом и сопровождения пассажиров, а также для клининга в терминале. В планах аэропорта — автоматизация подачи телескопических трапов и доставки багажа к самолету, затем — патрулирование дорог, уборка перронов (удаление остатков антиобледенительной жидкости, очистка покрытий от снега, покос травы).

Наш главный вызов в этом году — внедрение биометрии. Использовать технологию планируем для проверки документов перед предполетным досмотром и выходом на посадку, на этапе пограничного контроля. Запуск биометрии потребует взаимодействия аэропорта, авиакомпаний и государственных регулирующих органов. Пулково уже выбран в рамках эксперимента Минцифры совместно с Минтрансом пилотной площадкой для тестирования технологии. Мы этим очень гордимся.

Хороший сервис — это когда пассажир даже не задумывается, как все работает. Он просто проходит свой путь быстро и комфортно. Именно над этим мы и работаем. Наши ключевые приоритеты — безопасность, гостеприимство, эффективность и инновации.

Леонид Сергеев, генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт Пулково)