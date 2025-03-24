Республика Татарстан в 2026 году получит более 2 млрд руб. на организацию научно-производственного центра, специализирующегося на испытаниях и развитии технологий гражданских беспилотных авиационных систем (БПЛА). Соответствующее распоряжение Правительства России подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан получит 2 млрд рублей на создание центра для развития технологий БПЛА

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Татарстан получит 2 млрд рублей на создание центра для развития технологий БПЛА

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средства предоставляются регионам, чьи проекты одержали победу в конкурсном отборе, проведенном на платформе Государственной информационной системы промышленности. Помимо Татарстана финансирование получат еще 15 регионов.

В 2025 году на создание подобных центров в регионах будет направлено более 4 млрд руб., из которых средства получат семь субъектов. В 2026 году общий объем финансирования составит 10 млрд руб., а в 2027 году — свыше 7 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в Казани студентами авиационного направления разработан и производится беспилотник самолетного типа «Аватар».

Артём Дергунов