В Казани разработали дрон-разведчик «Аватар» с дальностью работы до 40 км

В Казани студентами авиационного направления разработан и производится беспилотник самолетного типа «Аватар», способный вести разведку на расстоянии до 40 км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народный фронт.

Размах крыльев БПЛА — 1,8 м, вес — до 3 кг. Такие габариты позволяют запускать дрон одному человеку прямо с рук. Беспилотник также оснащен тремя камерами: одна служит для управления аппаратом, а две другие, расположенные под фюзеляжем, — это тепловизор и камера с 30-кратным зумом.

«Оператор вводит его в режим автозапуска, запускает его, и при наборе заранее заданной высоты переходит на управление дроном при помощи пульта», — сообщили в Народном фронте.

Кроме того, антенна с ретранслятором может быть вынесена на 50 м, чтобы военнослужащий мог управлять дроном на безопасном расстоянии.

Артём Дергунов