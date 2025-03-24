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Анапский курорт «Лучи» обеспечит 4,5 тысяч рабочих мест

Крупнейший на юге России курорт «Лучи» обеспечит 4,5 тыс. новых рабочих мест. Он рассчитан на 500 тыс. туристов в год, сообщила пресс-служба курорта.

Фото: пресс-служба курорта «Лучи»

Фото: пресс-служба курорта «Лучи»

В состав анапского курорта войдут девять четырехзвездочных и пятизвездочных отелей. Общий номерной фонд составит 7 тыс. единиц.

Заместитель генерального директора курорта Ольга Нарт сообщила, что в 2027 году откроют объекты гостиничного оператора Azimut. Остальные гостиничные комплексы, такие как Cosmos, Alean и Domina, будут открываться поэтапно в период с 2027 по 2030 год.

Помимо гостиничных комплексов на площади более 32 га расположат 30 ресторанов, самый крупный на юге России крытый аквапарк, конгресс-холл на 1,5 тыс. мест, концертные площадки, торговый центр и спортивные зоны и зоны воркаута. Завершение строительства запланировано на 2030 год.

Алина Зорина

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