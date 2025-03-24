Выдача кредитных карт в России сократилась на 52% за год

По итогам февраля россиянам было выдано наименьшее количество новых кредитных карт за последний год — 1,06 млн штук. Это на 52,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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Выдача кредиток снижается непрерывно с мая прошлого года. По сравнению с январем текущего года количество выданных в феврале кредитных карт уменьшилось на 2,1%. Динамика связана с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка, а также с ограничениями в отношении показателя долговой нагрузки, поясняют в НБКИ. «Банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольшее количество новых кредитных карт в феврале этого года было выдано в Москве (86,1 тыс.). На втором месте — Московская область (67,5 тыс.), на третьем — Краснодарский край (50,1 тыс.). Далее следуют Санкт-Петербург (46,7 тыс.) и Республика Башкортостан (34,6 тыс.).

Наибольшее сокращение выдачи кредитных карт в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано в Пермском крае (–59,4%). За ним следуют Иркутская (–58,0%), Кемеровская (–57,2%) и Самарская (–56,2%) области.

Подробнее о тенденции — в материале «Ъ» «Кредитки теряют вес».