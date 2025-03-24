National Grid: Хитроу мог работать после пожара на электроподстанции

Лондонский Хитроу, один из крупнейших аэропортов в мире и крупнейший в Европе, имел «достаточно электроэнергии», чтобы работать после пожара на электроподстанции, и приостанавливать операции 21 марта не было необходимости. Об этом заявил оператор энергосистемы Великобритании National Grid. По словам ее главы Джона Петтигрю, которые приводит BBC, пожар вывел из строя одну электроподстанцию, а две другие работали штатно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Jasso / Reuters Фото: Carlos Jasso / Reuters

По словам главы National Grid, «каждая из них может индивидуально давать аэропорту достаточное количество электричества». В Хитроу ответили, что проблема была не в отсутствии электричества, а в том, что для перехода на другие источники снабжения нужно было время. «Сотни критически важных систем аэропорта нужно было безопасно снять с электропитания, а потом безопасно и системно перезапустить»,— заявила пресс-служба Хитроу.

Пожар на электроподстанции, расположенной в 2,4 км от Хитроу, вспыхнул в четверг, 20 марта, поздно вечером. Работа аэропорта, в котором отключилось электричество, была остановлена на 18 часов. В результате было отменено более 1 тыс. рейсов, что затронуло около 200 тыс. пассажиров и нарушило доставку огромного количества грузов. Авиакомпании предъявляют Хитроу претензии за столь длительную остановку работы. В Международной ассоциации воздушного транспорта ситуацию назвали «очевидной ошибкой планирования» Хитроу.

Алена Миклашевская